Die Kirchengemeinde St. Jodok begeht die Sebastiansoktav und lädt zu verschiedenen Gottesdiensten ein.

Ein Krankensalbungsgottesdienst für Senioren findet am Dienstag, 17. Januar, um 14 Uhr in der Liebfrauenkirche, anschließend ist Seniorenmittag im Haus der Katholischen Kirche. Ein Gedenkgottesdienst zum Hl. Sebastian ist am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr in St. Jodok geplant. Zur Stadtgütlermesse wird für Samstag, 21. Januar, um 8 Uhr in Liebfrauen mit anschließendem Frühschoppen im Haus der Katholischen Kirche eingeladen.

Ein Schützengottesdienst findet am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr in Liebfrauen statt. Die Kirchenchöre St. Jodok, Christkönig und St. Christina singen die „Missa brevis in C“ mit Orchester und Soli. Zwei Trompeten, Albrecht Streicher und Berthold Kiechle, und Orgel mit Fanfare von Teleman und Sonata B-Dur von Corelli umrahmen die Feier. An der Orgel spielt Ulrich Höflacher, die Leitung hat Elfriede Wäschle.