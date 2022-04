St. Elisabethen-Klinikum heißt neue Pflege-Azubis willkommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Herzlich willkommen zum Ausbildungsstart in der Oberschwabenklinik“, hieß es in Ravensburg zum ersten Mal auch im April. Begrüßt wurden im St. Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg die 15 neuen Pflegeauszubildenden, die bereits seit dem 1. April den Theorieunterricht an der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben besucht hatten. Dort lernten sie zunächst – gemeinsam mit vier weiteren Auszubildenden des Medizin Campus Bodensee – die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Pflege kennen.

Nun geht es in die erste Praxisphase. Zuerst erhielten die jungen Leute in einer Einführungsveranstaltung, an der neben dem Team der klinischen Pflegelehrer und dem Pflegemanagement auch Geschäftsführer Michael Schuler teilnahm, die wichtigsten Informationen zum Leistungsspektrum der Oberschwabenklinik (OSK) und zum Praxisalltag, den sie zukünftig in den verschiedenen Fachbereichen kennenlernen werden.

„Dass wir auch im April bei uns Auszubildende willkommen heißen, gibt es bei uns dieses Jahr zum ersten Mal“, so Pflegelehrerin Katharina Volk. Das Angebot richte sich speziell auch an Menschen, die im Herbst keine Ausbildung beginnen konnten oder wollten. Am Westallgäu-Klinikum in Wangen gab es den Ausbildungsstart im Frühling bereits mehrmals. Mit vielen Bewerbungen und 15 Zusagen sei der neue Ausbildungsstart auch am EK sehr gut angenommen worden.

Die generalistische Pflegeausbildung dauert drei Jahre, die beruflichen Aussichten sind vielfältig und sicher. Der nächste Ausbildungsbeginn in Ravensburg ist der 1. Oktober. Interessierte finden auf www.oberschwabenklinik.de alle Infos.