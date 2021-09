St.-Elisabethen-Klinikum hat neuen Chefarzt

Professor Dr. Thilo Welsch hat seine Arbeit als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg aufgenommen. Professor Dr. Oliver Adolph (im Bild rechts), der Geschäftsführer der Oberschwabenklinik, hieß Professor Welsch in dessen neuem Dienstzimmer willkommen.

Die Wand des Büros schmückt eine Stadtsilhouette von Dresden, eine Erinnerung an Professor Welschs bisherige Wirkungsstätte. Es war ein Abschiedsgeschenk, als er nach neun erfolgreichen Jahren das Universitätsklinikum Dresden verlassen hat und nach Oberschwaben gewechselt ist. In Ravensburg will Welsch seinen medizinischen Fachbereich zu einem viszeral-onkologischen Zentrum weiterentwickeln. Er kann sich dabei demnächst auch auf Professor Dr. Alexander Wree, den neuen Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, stützen, der zu Jahresanfang von der Charité in Berlin zur OSK kommen wird.