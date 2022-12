St. Christina feiert im November

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

St. Christina am 18. November: Unter dem Motto „Kommen Sie doch auch vorbei“ hat die Schule St. Christina alle Eltern und Freunde der Schule zu seinem traditionellen Schulfest – Novembertreff – eingeladen.

Nach zwei Jahren konnte endlich wieder gemeinsam gefeiert werden und wie immer fand das Schulfest gemeinsam mit der Außenstelle der Grundschule Kuppelbau in St. Christina statt. Es kamen dann auch viele vorbei und so konnten etwa 350 Gäste das gemeinsame Theaterstück auf der Bühne in unserem Lindenhof anschauen. Sie erlebten, wie große und kleine Zwerge gemeinsam vom Winter mit Schnee und Eis sangen und dazu spielten.

Im Schulhaus ging es dann weiter. Kinder, Eltern, Lehrer*innen - ALLE bastelten, spielten und feierten gemeinsam in den Klassenzimmern und der Turnhalle der Schule. Es entstanden Kunstwerke, wie zum Beispiel Tannenzapfenbäumchen mit bunten Perlen oder bedruckte Windlichter in Papiertüten. Im Werkraum sägten und hämmerten die Väter mit ihren Söhnen und Töchtern und in unserem Handarbeitszimmer wurden aus frischen Tannenzweigen Kränze für den Advent oder als Tischschmuck gebunden und kunstvoll dekoriert. Schön, dass auch wieder viele Ehemalige die Gelegenheit genutzt haben und zu einem Wiedersehen nach St. Christina gekommen sind. Wer zwischen Basteln, Spielen, Backen und Kranzen eine kleine Stärkung wünschte, fand in unserem Schülertreff alles was das Herz begehrte. Hotdogs waren der große Renner. Sie lieferten sich mit den Waffeln ein Rennen, welches der beiden Angebote schneller ausverkauft sei. Die Waffeln haben gewonnen. Wen wundert es, die Zeit verging sehr schnell und am Ende gingen alle mit einem fröhlichen Lachen und zufrieden nach Hause. Vielen DANK an alle Gäste für die schöne gemeinsame Zeit und für die vielen Spenden, mit denen wir unsere Partnerschule in Mago, Tansania unterstützen können.