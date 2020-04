Störung im Vodafone-Kabelnetz ist mittlerweile behoben

Im Kabelnetz von Vodafone hat es auch in der Region am Dienstagmorgen erneut Störungen bei Internet-Verbindungen gegeben. Grund soll ein Softwareproblem auf einem Server gewesen sein, der den Internetverkehr steuere, wie ein Vodafone-Sprecher sagt.

"Dieses Server-Problem wurde durch Einspielung eines Software Updates zusammen mit Konfigurationsanpassungen behoben", teilt der Unternehmenssprecher am Dienstagmittag mit.

Kunden in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen hatten zeitweise Probleme, sich mit ihren Geräten ins Internet einzuwählen. "Betroffen davon waren zwischenzeitlich bis zu 500.000 Kunden", so der Vodafone-Sprecher mit.

Am Montagabend hatte es in den Abendstunden Störungen gegeben. Am späten Montagabend hieß es zunächst, die Störung sei behoben. Am Dienstagmorgen trat sie dann jedoch wieder auf.