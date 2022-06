Spritsteuer: Auch in Ravensburg sinken die Preise an Tankstellen

Auch in Ravensburg sind die Spritpreise an den Tankstellen teils deutlich gesunken. An der Aral-Tankstelle in der Ravensburger Jahnstraße waren zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen bereits deutliche Preisunterschiede zu erkennen. Damit scheint die seit Mittwoch, 1. Juni, geltende Senkung der Energiesteuer zumindest vereinzelt zu greifen.

Eine Schnellauswertung der Deutschen Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC bestätigt das. Demnach war an rund 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg am Mittwochmorgen im Zeitraum zwischen 6 und 7 Uhr eine Senkung der Preise beobachtet worden.

Die Aral-Tankstelle in der Ravensburger Jahnstraße hat ihre Preise zum Mittwochmorgen hin deutlich gesenkt. (Foto: Siegfried Heiss)

Experten hatten zuvor erwartet, dass die Preise am ersten Tag der Senkung nicht sofort fallen werden. Denn die gesenkte Steuer fällt nicht beim Verkauf an der Zapfsäule an sondern ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie. Die „Schwäbische Zeitung“ wird die Entwicklung der Spritpreise im Raum Ravensburg weiter beobachten und darüber berichten.