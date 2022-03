Spritpreise klettern auch in Ravensburg immer weiter in die Höhe

Autofahrer müssen sich beim Anblick der Preistafeln an den Tankstellen in und um Ravensburg momentan täglich die Augen reiben. Denn die unsichere Wirtschaftslage aufgrund des Ukraine-Krieges lässt die Preise immer weiter in die Höhe steigen. So zahlten Kunden an einer Aral-Tankstelle am Donnerstagmorgen 2,349 Euro für den Liter Diesel, vier Tage zuvor waren es noch 2,049 Euro und damit ganze 30 Cent weniger pro Liter. Der Benzinpreis für Super E 10 stieg von 2,089 Euro am Sonntag auf 2,209 Euro am Donnerstag um zwölf Cent pro Liter. Ebenfalls um zwölf Cent stieg der Super-Preis von 2,149 Euro auf 2,269 Euro im gleichen Zeitraum. Von den Preisen Anfang Februar, die mit 1,589 Euro für Diesel, 1,659 Euro für Super E 10 und 1,719 Euro für Super zum damaligen Zeitpunkt als Rekordhoch galten, können Autofahrer momentan und wohl für längere Zeit nur träumen.