Sprinter rammt Auto und haut ab

Die Polizei hat einen Verkehrsunfallflucht in aufklären können, die sich am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr in der Markstraße in Ravensburg zugetragen hat. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei, wie ein Sprinter-Fahrer beim Rückwärtsausparken mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Alfa Romeo zusammenstieß und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtenden Sprinters, sodass ein 39-Jähriger als Fahrzeugführer ermittelt werden konnte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. An dem Alfa Romeo entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro, am Sprinter in Höhe von 150 Euro.