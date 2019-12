Sportwagenfahrer meldet Unfall erst einen Tag später

Der Fahrer eines Sportwagens hat einen Unfall in Ravensburg verursacht und sich erst einen Tag später bei der Polizei gemeldet. Jetzt wird der Besitzer des Autos gesucht, das der 78-jährige Sportwagenfahrer wohl geschrammt hat, wie die Polizei mitteilte. Der Mann streifte demnach am Freitag gegen 18.10 Uhr in der Ravensburger Federburgstraße ein auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Stadtzentrum geparktes Auto. Es müsste vorne links beschädigt sein und rote Lackspuren zeigen. Nähere Angaben zu diesem Fahrzeug und dem Unfallort konnte der 78-Jährige nicht machen, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Besitzer des beschädigten Autos oder Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, zu melden.