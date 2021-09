Sportlicher Endspurt in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Letzte Woche nahmen rund 30 Kinder in zwei Gruppen an der Bewegungslandschaft – Abenteuer Turnhalle teil. Die Kinder konnten sich beim vom Amt für Bildung, Soziales und Sport veranstalteten Programm nach Herzenslust zwei Stunden in der Weststadtturnhalle austoben.

Beim Klettern, Springen, Werfen, Hüpfen, Balancieren und Rutschen wurde so manches Abenteuer durchlebt. Das Bezwingen einer Gletscherspalte oder Überqueren einer Schlucht mit Tauen und Leitern, sowie das Überspringen kleiner Hindernisse mithilfe eines Minitrampolins erforderte anfänglich etwas Mut, wurde am Ende aber von jedem Kind spielend bewältigt.

Auch die letzte Ferienwoche hat noch einige sportliche Angebote zu bieten. Mit Tennis, Schnuppertauchen, Rennradfahren, Stand Up Paddling, Fechten, Eislaufen, Boxen und verschiedenen Tanzangeboten geht das Ravensburger Ferienprogramm in die letzte Runde.