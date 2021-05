Sportler in Bayern freuen sich über Lockerungen

Nach einem monatelangen Corona-Verbot ist in Bayern von Freitag an wieder Mannschaftstraining unter freiem Himmel erlaubt. Damit dürfen wieder bis zu 25 Sportlerinnen und Sportler altersunabhängig gemeinsam trainieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt und jeder negativ getestet ist. Corona-Genesene oder vollständig Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen. In Gegenden mit einer Inzidenz unter 50 darf man sogar ohne Tests wieder zusammen Sport machen. Das geht aus den in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten Änderungen der zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hervor.

Noch am Mittwoch hatte sich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in einem offenen Brief bei den Spitzen der Staatsregierung beklagt, dass bei den neuen Lockerungen das Mannschaftstraining vor allem für Kinder und Jugendliche nicht entscheidend berücksichtigt worden sei. Nach der Klarstellung der Politik gab man sich beim BFV erleichtert. „Damit herrscht jetzt zumindest mal Klarheit in einem Punkt, der in den vergangenen Tagen in Bayern für reichlich Wirrwarr und damit Frust bei den Sportlerinnen und Sportlern gesorgt hatte“, sagte Geschäftsführer Jürgen Igelspacher in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Igelspacher ergänzte: „Das ist ein wichtiger Schritt zurück zu etwas mehr Normalität, wenngleich die Testungen nach wie vor in Gebieten mit Sieben-Tage-Inzidenzen zwischen 50 und 100 eine hohe Hürde für unsere Vereine darstellen. Deswegen setzen wir uns nach wie vor dafür ein, dass auch Testungen, die in Kitas, Schulen oder beim Arbeitgeber durchgeführt werden, für den Sport herangezogen werden können.“

In Baden-Württemberg müssen sich die Amateursportler noch ein bisschen gedulden, bis sie wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen dürfen. Liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100, dann ist „ab dem übernächsten Tag“, wie es in der Corona-Verordnung heißt, „der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten für die kontaktarme Sportausübung im Freien in Gruppen bis zu 20 Personen“ erlaubt.