Sportkreis Ravensburg schüttet 10 000 Euro Preisgeld aus

Mit dem Wettbewerb „Preisgekrönt“ würdigt und fördert die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg besonderes bürgerschaftliches Engagement in verschiedenen Gesellschaftsbereichen unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen. In Kooperation mit dem Sportkreis Ravensburg sollen in diesem Jahr die Sportvereine in den Mittelpunkt gerückt werden. Sportvereine sind aufgerufen, sich mit ihren Projekten und Konzepten zu bewerben – insgesamt gibt es 10 000 Euro Preisgeld.

Die Folgen der Corona-Krise sind laut Sportkreis komplex und vielfältig und spiegeln sich in kleinen und großen Sportgemeinschaften wider. Viele Vereine haben sich bereits Gedanken zu möglichen Alternativen zum klassischen Vereins- und Sportleben gemacht oder schon umgesetzt und planen, diese auch in den Normalbetrieb zu übernehmen. Der Wettbewerb „Preisgekrönt 2021“ möchte die Bemühungen der Sportvereine hervorheben, die in diesen Zeiten Mut und Kreativität haben. Karlheinz Beck, Vorsitzender des Sportkreises Ravensburg, ist der Bürgerstiftung für die Auslobung des Wettbewerbes dankbar: „Er ist eine Anerkennung und Auszeichnung für das ehrenamtliche Engagement vieler Sportvereine, die seit einem Jahr durch kreative Angebote und viel Einsatz versuchen, ihre Mitglieder durch die Corona-Pandemie zu begleiten. Damit die vielen Menschen wieder in Bewegung kommen, bedarf es auch in Zukunft großer Anstrengungen der Vereine, aber auch Öffnungsperspektiven für den Sport.“

Der erste Platz ist mit 2000 Euro Preisgeld dotiert, für Platz zwei gibt es 1500 Euro und für Platz drei 1000 Euro. Dazu werden noch elfmal 500 Euro vergeben. Die besten Ideen und ausgezeichneten Projekte werden vorgestellt und sollen anderen Sportvereinen als Vorbild dienen. Die Jury besteht aus Uschi Riegger und Karlheinz Beck vom Sportkreis, zwei Vertretern der Bürgerstiftung sowie Thorsten Kern von der „Schwäbischen Zeitung“.