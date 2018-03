Sportklinik-Läufer beim Jubiläum

Mehr als 14000 Langläufer sind beim 50. Engadiner Marathon gestartet – darunter waren auch mehr als 30 Teilnehmer der Sportklinik Ravensburg. Rolf Engler, Ehrenpräsident des Ravensburger Sportverbands, nahm zum 25. Mal in den vergangenen 26 Jahren teil und feiert damit ein Doppeljubiläum.

Nach einer guten Vorbereitung gingen die Ravensburger auf die 42,5 Kilometer lange Strecke. Die Startverhältnisse in Maloja waren durch Schneefall und Regen nicht gerade einladend, doch die Veranstalter versprachen gutes Wetter im Zielbereich – so sollte es auch kommen. Pech hatte Sportklinik-Arzt Martin Volz, dem nach wenigen Kilometern der Skistock abbrach und er somit nicht seine volle Leistung zeigen konnte. Er kam in 2:05,22 Stunden auf Rang 956. 350. der Gesamtwertung wurde der Vogter Mountainbikeprofi Daniel Gathof in 1:54,22 Stunden, Carl Lukas Vetter verpasste in 2:06,59 Stunden als 1077. knapp die Top 1000.

Christiane Wartmann (2:10,36) wurde bei den Frauen starke 92., Sigrun Volz (2:15,01) landete auf Rang 129, Heike Diegel (2:48,16) erreichte Platz 567. Gesamtsieger bei den Männern wurde der Schweizer Roman Furger (1:34,05) in einem packenden Zielsprint vor den Franzosen Martin Collet (1:34,06) und Louis Schwartz (1:34,06). Den Marathon der Frauen gewann die Schweizerin Nadine Fähndrich (1:38,35). Foto: privat