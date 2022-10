Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sportjugend muss gefördert werden! Mit dieser Einstellung hat sich Sabine Bauhofer, Inhaberin der Ravensburger Firma Reitsport-Moden Bauhofer, für die Fördergruppen im Pferdesportkreis Oberschwaben etwas Besonderes einfallen lassen: Weil die Jugendlichen vielfach und sehr erfolgreich für ihre Vereine und den Pferdesportkreis reiten und auf Landesebene so manche Medaille erringen, sollten sie auch bei den Turnieren zu Pferd erkennbar sein. 20 weiße Schabracken werden nun auf den Pferderücken unter dem Sattel der Reiterinnen und Reiter verkünden: „Wir starten für Oberschwaben!“ Sabine Bauhofer und ihr Sohn Sven Bauhofer spendierten die Schabracken für die Fördergruppen. Auf der einen Seite der Schabracken prangt das Logo des Pferdesportkreises, auf der anderen das der Firma Reitsport-Moden Bauhofer. Bisher betreute Uwe Aldinger aus Bad Saulgau die Fördergruppen. Seit diesem Jahr werden die Fördergruppen in der Dressur, im Springen und in der Vielseitigkeit von Susanne Vetter aus Ebersbach-Musbach und Martina Himstedt vom Reitverein Wangen bei Turnieren betreut. Werner Elbs aus Baindt, Vorsitzender des Pferdesportkreises Oberschwaben, nahm kürzlich die Schabracken aus den Händen von Sabine Bauhofer entgegen. Er sagte bei seinem Dank: Sabine Bauhofer gehöre mit ihrer Firma seit Jahrzehnten zu den Förderern des Pferdesports in Oberschwaben. „Wir Reitersleute wissen das sehr zu schätzen und sind von Herzen dankbar!“