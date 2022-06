Sporthalle an den Ravensburger Gymnasien wird saniert

Die Sporthalle an den Gymnasien wird derzeit saniert. Rund 3,6 Millionen Euro investiert die Stadt in die Renovierung. Bis nach den Herbstferien müssen sich Schulen und Vereine gedulden. Erst dann soll die Sporthalle wieder benutzbar sein. Wie die Stadt Ravensburg weiter mitteilt, dann jedoch zu weit besseren Bedingungen als bislang.

Die Sanierung sei dringend nötig geworden, heißt es in der Pressemitteilung. Undichte Stellen im Dach ebenso wie ein Sanierungsstau in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär werden jetzt angegangen. Dafür hat der Gemeinderat im April 3,6 Millionen Euro bewilligt. Die Sanierungsarbeiten umfassen eine neue Dachabdichtung auf dem gesamten Hallendach inklusive einer neuen Dämmung sowie eine Komplettsanierung in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Beleuchtung wird durchgehend durch eine energiesparende LED-Technik ersetzt.

Für die Sanierungsphase sei auch die Bestückung des Hallendachs mit Photovoltaik-Modulen geplant gewesen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der angefragten Firmen hat die Stadt eigenen Angaben zufolge bislang noch kein Angebot dafür erhalten. „Wir hoffen, dass die PV-Module im kommenden Jahr montiert werden können“, so Bürgermeister Dirk Bastin. Insgesamt geht die Stadt aber nach der Hallensanierung von einer beträchtlichen Energieeinsparung aus. Denn die große Dachfläche werde neu gedämmt. Heizung, Lüftung und Beleuchtung mit neuen Geräten würden wesentlich effizienter sein. Im Winter könne die Halle dann künftig besser beheizt werden, was bislang bei sehr kalten Außentemperaturen fast nicht möglich gewesen sei.

Auch die Lüftung in den Umkleidebereichen werde besser funktionieren, und Ausfälle aufgrund von Undichtigkeiten im Dach sollten dann der Vergangenheit angehören. Kleinere Veränderungen in den Umkleidebereichen mit neuen Bänken, teilweise neuen Türen und einer neuen Sanitärausstattung in den Duschbereichen sollen außerdem für einen angenehmeren Aufenthalt dort sorgen. Für den Sportunterricht müssen die Schulen während der Sanierung ausweichen – entweder auf andere Hallen oder nach draußen.