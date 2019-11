„Sport hilft“ unterstützt die Klinikclowns

Die Lachmuskel-Klinikclowns am St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg erhalten Unterstützung vom Förderverein „Sport hilft kranken Kindern“.

Rolf Engler und Jan Piecko, die beiden Vorsitzenden des Fördervereins, überbrachten einen Spendenscheck im Wert von 2500 Euro, aus der Auftritte der Clowns in der Klinik für Kinder und Jugendliche finanziert werden. Die Clowns spielen sowohl in der Kinderklinik als auch auf der Palliativstation des EK und finanzieren ihre Auftritte ausschließlich aus Spenden. Der Verein „Sport hilft“ sammelt Spenden in der Ravensburger Sportbewegung, unter anderem beim Stadtlauf und bei den Eishockey-Benefizspielen. Am 25. April nächsten Jahres will Ravensburgs „Jahrhundertspieler" Jan Piecko übrigens zum nächsten Eishockey-Benefiz einladen.