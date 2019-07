Sport am Computer oder im Freien? „Die gute Mischung macht’s!“

E-Sports, also elektronischer Sport hört sich zunächst widersinnig an, scheint doch Sport am Computer nicht wirklich richtiger, echter Sport zu sein. Um dieses Vorurteil zu widerlegen und der fortschreitenden Digitalisierung von Schule und Unterricht gerecht zu werden, hat die Edith-Stein-Schule in Ravensburg die ersten süddeutschen Schulmeisterschaften in E-Sports ausgetragen. Bei einem bunten, interaktiven Programm konnten Interessierte, Eltern aber auch Schüler und Lehrer sich am Wochenende informieren über die aktuelle digitale Welt der Schüler. Und echten Zockern über die Schulter schauen.

„Passt auf, dass ihr nicht gecheest werdet“, raunt Sebastian in sein Mikrofon. Der Oberstufenschüler vom Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt ist Kapitän seiner fünfköpfigen Mannschaft und mahnt zur Umsicht. Die Jungs sitzen konzentriert in Reihe vor flimmernden Bildschirmen in einem Klassenraum der Edith-Stein-Schule. Auf den Tischen stehen Bildschirme, in Griffweite Maus und Tastatur. Jeder hat eine Wasserflasche neben sich stehen, einer eine Portion Papiertücher, der andere ein Deo. Das Spiel „League of Legends“ zu spielen, ist anstrengend. Und schweißtreibend. Die Gegner in diesem Computerspiel sitzen keine fünf Meter entfernt. Im Klassenraum über den Gang. Die beiden Teams aber treffen sich in der virtuellen Welt. Um sich in einem Dschungelareal, im Wald oder einer Schlucht den Sieg mit Zähnen und Klauen zu erkämpfen.

Das 2009 auf den Markt gebrachte Computer-Spiel „League of Legends“ (abgekürzt: LoL) ist laut Entwickler ein wettkampforientiertes, rasantes Action-Strategiespiel, das von fast 70 Millionen Spielern pro Monat gezockt wird. Eine Zahl, die besorgte und betroffene Eltern nicht beruhigen wird. Aber sie fasst definitiv einen Trend im Zeitalter der Digitalisierung zusammen, dem sich die Edith-Stein-Schule in Ravensburg nicht verschließen mag. Unter dem Motto „Edith goes digital“ hat die Schule am vergangenen Wochenende die Digitalisierung von Schule und Unterricht zum Thema gemacht und in Zusammenarbeit mit dem Kreismedienzentrum Ravensburg zu einem Projekt eingeladen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die allzu oft verteufelte Welt der Computerspiele neu und anders zu beleuchten. Mit Fachvorträgen und Workshops. Und mit einem Wettkampf, um den E-Sport-Sieger Regio Süd auszumachen.

„Echt gut gespielt“, lobt Adrian, einer der Digital-Lotsen, das Team aus Darmstadt. Die erste Map – eines von drei Spielfeldern – haben die Zocker schon mal gewinnen können. Der 19-jährige Gymnasiast ist natürlich selbst auch Zocker, kennt die Blase, in der man als E-Sportler versinkt, sobald man das Headset über die Ohren gestülpt und sich mit seinen Mitspielern ins virtuelle Kampfgetümmel gestürzt hat. Eine Mutter, die just mitten im heißesten Stellungskampf zum Abendessen ruft, sei dann nicht nur meganervig weil die Aufforderung die Konzentration störe. Im schlimmsten Fall verliere unter Umständen das Team – der „Clan“, wie es in Zockersprache heißt – die ganze Spielrunde. Und das kann spielentscheidend sein.

Auch wenn Eltern das häufig unterschätzen, so sind E-Sports (also elektronischer Sport) doch nicht ohne: Auch bei „LoL“ wird die Hand-Augen-Koordination geschult, es geht vor allem um rasche Reaktionsgeschwindigkeit, der Spieler muss sich räumlich orientieren und eine gute Übersicht behalten können. Außerdem sind Durchhaltevermögen und taktisches Verständnis gefragt. Fähigkeiten, die zunächst einmal keinem Schüler schaden.

Landrat Harald Sievers, der als Schirmherr der Veranstaltung auch zum Thema Digitalisierung referiert hat, ist nun in den Schulhausgängen unterwegs. Er bekennt, zu seiner Zeit habe man noch Atari gespielt. „Aber das kann einen schon fangen“, gesteht Sievers freimütig und weiß noch, dass auch er als Jugendlicher stundenlang vor dem Bildschirm gesessen hat. Und der Polizei-Referent aus dem Bereich „Prävention“ erinnert sich daran, seinem eigenen Sohn schon mal gedroht zu haben, den Bildschirm aus dem Fenster zu werfen. Einfach, weil der Teenager „wie lahmgelegt“ gewesen sei, nur noch aufs Zocken fixiert. Die Problematik aller Eltern macht nämlich auch vor Fachpersonal nicht halt.

Dass die Sozialkompetenz gewahrt bleiben muss, das wünscht sich Gerhard Messer von der Polizei. Adrian Weniger, der Digital-Lotse von der Edith-Stein-Schule, hat einen ganz einfachen Tipp: „Die gute Mischung macht’s“, sagt er und grinst. Bei ihm steht mittlerweile neben dem Zocken auch das Training für einen Halbmarathon auf dem Tagesplan, er geht schwimmen und spielt Basketball und Fußball. In echt. Auf der Wiese. Im Freien. Und in der Sonne. Denn zu viel E-Sports vor dem Rechner im abgedunkelten Zimmer, das mache auf Dauer auch nicht glücklich.

Den Sieg der 1. Play-eS Regio Süd Games Schulmeisterschaften hat nach heißen Schlachten schließlich das Team des Ludwig-Georgs-Gymnasiums aus Darmstadt eingeheimst. Als Sieger der Regio-Süd Mannschaften reisen die fünf Spieler nun nach Köln, zur Gamescom, der größten Computermesse in Deutschland.