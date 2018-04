Der 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat einige Überraschungen auf Lager gehalten. So konnten Baienfurt und Vogt auf die drei Spitzenteams aus Bad Wurzach, Wolfegg und Fronhofen schließen. Der SV Reute fuhr im Abstiegskampf drei wichtige Punkte ein.

SGM Waldburg/Grünkraut - TSG Bad Wurzach 3:1 (1:1). – Tore: 0:1 Simon Wahl (1., FE), 1:1 Stefan Padberg (11.), 2:1 Sven Langbein (64.), 3:1 Philipp Roessler (66.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte (TSG Bad Wurzach, 84.) – Bad Wurzach fährt ohne Zähler aus Waldburg nach Hause. Zuerst lief alles für die favorisierte TSG. Schon in der ersten Minute schoss Wahl die Gäste per Elfmeter in Führung. Nur zehn Minuten später glich Waldburg/Grünkraut aus. Zwei Minuten in der zweiten Hälfte reichten, in denen die SGM auf 3:1 erhöhte und so das Spiel für sich entschied.

SV Reute – SV Wolfegg 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 Johannes Thoma (50.). – Youngster schießt Reute zum überraschenden Sieg gegen den Tabellenzweiten. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte kam der SVR deutlich besser aus der Pause. Der Führungstreffer entstand aus einer von mehreren Chancen. Der Favorit aus Wolfegg kam erst nach dem Platzverweis gegen Reute eine Viertelstunde vor Schluss wieder in die Partie. Jedoch blieben auch beim SVW zahlreiche Chancen und ein Strafstoß ohne Erfolg, was zum nicht unverdienten Heimsieg des SV Reute führte.

SG Baienfurt – SV Fronhofen 3:1 (3:0). – Tore: 1:0 Tim König (18.), 2:0 Fabian Weggerle (25.), 3:0 Benjamin Sies (35.), 3:1 Sebastian Jehle (55.). – SG Baienfurt rückt bis auf einen Zähler an Bad Wurzach heran. Schon in der ersten Halbzeit sorgte die SGB für überraschend klare Verhältnisse und ging mit drei Toren in Führung. Der SV Fronhofen hatte wenig dagegenzusetzen. Der Anschlusstreffer blieb ohne Folgen.

TSV Berg II – SV Vogt 1:4 (1:2). – Tore: 0:1, 0:2 Heiko Rilling (26., 35.), 1:2 Quentin Moser (38.), 1:3 Ardit Mjekici (58.), 1:4 Simon Sonntag (63., FE). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte (TSV Berg II, 87.) – Der SV Vogt kann sich weiterhin im Aufstiegsrennen halten. Die Gäste kamen besser ins Spiel, nutzten aber erst nach einer halben Stunde ihre Chancen, um mit zwei Toren in Führung zu gehen. Vor der Halbzeit verkürzte Berg zwar noch, nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVV jedoch abermals zum verdienten 1:4-Endstand.

SV Bergatreute - FV Bad Waldsee 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 Steffen Merk (11.), 1:1 Nikolei Kölbel (64.), 1:2 Lars Stöckler (87.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte (FV Bad Waldsee, 61.) – Bad Waldsee entschied das Derby spät und in Unterzahl. In der ersten Halbzeit waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Nach nur elf Minuten ging Bad Waldsee erstmals in Führung, ließ danach aber weitere Chancen ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel spielte Bergatreute besser. Direkt nach dem Platzverweis gegen die Gäste konnte der SVB verdient ausgleichen. Nur drei Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Bad Waldsee der etwas glückliche Siegtreffer.

SK Weingarten – FV Molpertshaus 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 Farouk Morou (41. FE), 2:0 Umut Yertürk (44.), 3:0 Fatih Dönmez (53.), 3:1 Florian Weiler (68.). – Molpertshaus bleibt zum fünften Mal in Folge ohne Sieg. Zwar erspielte sich der FVM in der ersten Halbzeit mehr Chancen, jedoch ließ das den SKW kalt und so gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Diese wirkte sich auch auf den Beginn der zweiten Hälfte aus, in der Weingarten stärker aufspielte und auf 3:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer des FVM blieb die einzige genutzte Möglichkeit.

SV Blitzenreute – FG 2010 WRZ 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 Manuel Nowack (12.), 1:1 Daniel Pfefferkorn (51.), 2:1 Christian Bloos (57.), 2:2 Philipp Kazamias (60.). – Der SV Blitzenreute wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Gegen die FG 2010 WRZ fand der heimische SV Blitzenreute besser ins Spiel und erhöhte nach einer knappen Viertelstunde zum 1:0, mit dem es schließlich in der Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel munterer und so folgte auf den Ausgleich der FG 2010 die erneute Führung des SV Blitzenreute. Diese konnten die Gäste nach nur drei Minuten erneut egalisieren, was zum leistungsgerechten Endstand führte.