Spitzentrio marschiert

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II ist es allen Aufstiegskandidaten dank klarer Siege gelungen, den Verfolgern weiter davonzuziehen. Wolpertswende holte im Topspiel in Weißenau einen 5:2-Erfolg, der TSV Bodnegg ließ beim 6:1 in Michelwinnaden nichts anbrennen und der TSB Ravensburg setzte sich gegen Alttann (5:0) durch.

SV Weißenau – SV Wolpertswende 2:5 (2:2). Tore: 0:1, 2:3, 2:4 Michael Hensler (9., 72., 80.), 1:1 Flavio D’Ercole (22.), 1:2 Hakan Dogan (33.), 2:2 Muhammed Örcen (41.), 2:5 Daniel Litz (86.). – Wolpertswende sichert die Tabellenführung. Der Favorit kam besser in die Partie und ging schon nach neun Minuten in Führung. Weissenau spielte jedoch nach dem Gegentor stärker auf und drehte das Spiel binnen elf Minuten. Noch vor dem Pausenpfiff glich Wolpertswende das Spiel aus. In der zweiten Halbzeit war Wolpertswende dann aber überlegen und erhöhte somit verdient auf den 5:2-Endstand.

TSB Ravensburg – SV Alttann 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Dominik Heinrich (12.), 2:0, 4:0, 5:0 Martin Jelen (21., 63., 87.), 3:0 Vlad Munteanu (40.). – Der TSB Ravensburg holt den Sieg und bessert weiterhin das Torverhältnis auf. Der SV Alttann hatte beim klaren Favorit ebenfalls Chancen, welche jedoch ungenutzt blieben – kein Wunder stellt der SVA auch in dieser Saison eine der schlechtesten Offensiven. Der TSB Ravensburg hingegen zeigte sich gewohnt effektiv und scheiterte teilweise nur am starken Torwart der Gäste.

SC Michelwinnaden – TSV Bodnegg 1:6 (1:2). Tore: 0:1, 1:2 Patrick Sonntag (11., 33.), 1:1 Philipp Hepp (31.), 1:3 Alexander Bernhart (67.), 1:4 Daniel Rist (70.), 1:5 Narin Wangsaengklang (77., ST), 1:6 Levin Besler (85.). Besondere Vorkomnisse: Gelb- Rote Karte (SC Michelwinnaden, 75.) – Bodnegg siegt deutlich in Michelwinnaden. Die erste Halbzeit gestaltete der SCM recht ausgeglichen, so konnten die Hausherren eine Führung des TSV ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel brach Michelwinnaden aber innerhalb einer Viertelstunde ein, in der Bodnegg auf den etwas zu hohen 6:1-Endstand erhöhte.

SV Ankenreute – SV Horgenzell 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 1:3 Simon Schmid (31., 73.), 0:2 Nico Fritz (38.), 1:2 Robin Braun (64.). – Horgenzell holt in Ankenreute den dritten Sieg in Folge. Die erste halbe Stunde verlief recht ruhig, bis Horgenzell dank eines Doppelschlages mit zwei Toren in Führung ging. Knapp 20 Minuten nach dem Wiederbeginn machte Ankenreute mit dem Anschlusstreffer das Spiel noch einmal spannend. 15 Minuten vor Spielende sorgte der SVH durch Simon Schmid, der seinen zweiten Treffer erzielte, für die verdiente Entscheidung.

SV Schmalegg – SV Weingarten II 1:0 (1:0). Tor: Heinrich Kollmar (26.). – Schmalegg rettet einen knappen Sieg über die Zeit. Der SVS kam besser in die Partie und so ging auch der Führungstreffer kurz nach der Trinkpause in Ordnung. Nach der Halbzeitpause spielte aber der SV Weingarten stärker und aggressiver auf, vergab aber mehrmals die Chance zum Ausgleich. Letztendlich verdiente sich Schmalegg den etwas glücklichen Sieg dank einer starken Mannschaftsleistung.

SV Immenried – SV Karsee 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Michael Schmid (31.). Karsee entscheidet spannendes Kellerduell für sich. Zu Beginn der Partie hatte der SV Immenried mehr Chancen, schaffte es aber nicht, diese zu nutzen. Im Gegenteil dazu spielte der SVK effizienter, so nutzten die Gäste eine ihrer wenigen Gelegenheiten zur etwas glücklichen Führung nach einer halben Stunde. Nach der Halbzeitpause wurde die Partie ausgeglichener. Kurz vor Ende der Partie hatte der SVI vom Strafstoßpunkt aus noch die Möglichkeit zum Ausgleich, welche aber repräsentativ für das ganze Spiel nicht genutzt wurde.