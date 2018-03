Spitzenteams lassen Punkte liegen

Tabellenführer FC Leutkirch ist am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga beim TSV Tettnang nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Auch die Verfolger SV Kressbronn sowie der FC Isny mussten Punkte lassen. Profitiert davon hat der Tabellenzweite SG Kißlegg, der beim SV Haisterkirch mit 3:1 gewann.

Nur zu einem 1:1 reichte es für Tabellenführer FC Leutkirch beim TSV Tettnang. „Naturrasen und Zeitumstellung taten uns nicht gut“, meinte FC-Trainer Patrick Straub. „Dazu kam noch der Ausfall von Felix Hoff.“ Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel ging der FC durch Yilmaz Kilic in Führung. In Hälfte zwei versäumte es der FC, den Deckel auf die Partie zu machen. „Wir haben es nicht geschafft nachzulegen“, sagte Straub. Acht Minuten vor dem Ende verwandelte Jörg Dannecker einen Strafstoß zum 1:1.

Auch im dritten Spiel in Folge gab es für den SV Haisterkirch keine Punkte. Tobias Krug schob nach einem Abpraller aus drei Metern zum 1:0 (19.) für die SG Kißlegg ein. Mit dem Halbzeitpfiff hatte Krug den zweiten Treffer auf dem Fuß, scheiterte allerdings an SV-Torhüter Sebastian Haibel. Nach der Pause war Haisterkirch bemüht, Kißlegg aber cleverer. Einen Freistoß verteidigte Haisterkirch in der 58. Minute schwach, Fabian Nadig schob ein zum 2:0. Zwar machte Jakob Schuschkewitz mit dem 1:2 (71.) die Partie nochmals spannend, Marcel Schneider sorgte aber mit dem 3:1 (88.) für die Entscheidung.

Nur 0:0 spielte der SV Kressbronn gegen den TSV Ratzenried. „Ratzenried stand hinten kompakt, und wir fanden auf unserem schlechten Platz keine Mittel“, sagte SV-Trainer Klaus Gimple enttäuscht. „Unser Augenmaß lag auf der Null“, meinte TSV-Trainer Markus Steidle, „zudem wollten wir aus einer sicheren Defensive immer wieder Nadelstiche setzen.“ Glück hatte Kressbronn, als der Ratzenrieder Petar Sarusic Mitte der zweiten Hälfte nur die Latte traf.

Der SV Baindt gewann das Derby gegen den SV Mochenwangen mit 2:1. Nico Müller hatte die SVM-Führung (9.) genauso auf dem Fuß wie die Baindter Sebastian Saile (14.) und Jonathan Dischl (21.). Mit einem Standard ging Baindt in Führung – Yannick Spohn verwandelte einen Freistoß zum 1:0. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst glich Müller nach einem Baindter Torwartfehler zum 1:1 (88.) aus, doch mit einem Konter eine Minute vor dem Abpfiff traf Jonathan Dischl zum 2:1-Sieg für den SVB. „Ich bin fix und fertig, aber glücklich“, so Baindts Trainer Armin Lauriola.

Der SV Beuren schlägt den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 4:2. Patrick Zeh erzielte in der 16. Minute per Freistoß das 1.0 für Maierhöfen. Ein Schuss von Manuel Bodenmüller, der noch abgefälscht war, schlug ein zum 1:1 (28.). Markus Prinz sorgte acht Minuten nach der Pause mit einem Freistoß-Schlenzer für das 2:1 für Beuren. Mit Johannes Freibergs 3:1 (58.) war die Partie gelaufen. Christian Karrer erhöhte mit einem Stafstoß noch auf 4:1 (74.), ehe Tobias Wegmann das 2:4 erzielte (80.).

Der SV Seibranz führte bei der SG Argental in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Doch dann hämmerte Marius Späth einen Freistoß kompromisslos zum glücklichen 2:2-Endstand unter die Latte. „Wir hatten das Glück des Tüchtigen“, so das Fazit von SG-Trainer Philipp Meißner. Seibranz ging durch Fabian tschugg (28.) in Führung. Nach der Pause glich Dominik Glaser aus (55.). Als Julian Hafner fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit die Seibranzer 2:1-Führung gelang, schien die Partie gelaufen, aber Späth zeigte sich als Spielverderber. „Ich bin enttäuscht“, sagte SVS-Trainer Thomas Hess, „für mich sind das zwei verlorene Punkte.“

Trotz einer 2:0-Pausenführung kam der FC Isny beim Tabellenletzten SG Aulendorf nur zu einem 2:2. Durch die Tore von David Berg (13.) und Lamin Samatech (19.) fühlte sich der FC schon wie der sichere Sieger. In Hälfte zwei setzte Aulendorf aber zur Gegenwehr an und kam durch Daniel Thomas (51.) und Patrick Moll (87.) zum 2:2. „Wir hatten Spiel und Gegner lange im Griff“, haderte FC-Trainer Uwe Hansen. „Dilettantische Fehler haben zum Punktverlust geführt.“

Eine 2:3-Niederlage musste der TSV Meckenbeuren beim SC Unterzeil-Reichenhofen hinnehmen. Zweimal ging der TSV in Führung, zweimal meldete sich der SC zurück. Dem 1:0 (8.) von Kai Zoyke setzte Chris Widler das 1:1 (26.) entgegen. Manuel Müller brachte den TSV erneut in Führung (51.). Als der Meckenbeurer Patrik Müller mit Gelb-Rot (67.) vom Feld musste, schaffte Filipe Neto für den SC das 2:2 (77.). Vier Minuten vor dem Ende gelang dem SC dann sogar noch der 3:2-Siegtreffer – Nikolas Bochno fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab.

SG Argental – SV Seibranz 2:2 (0:1) – Tore: 0:1 Tschugg (28.), 1:1 Glaser (55.), 1:2 Hafner (85.), 2:2 Späth (90.+4) – SR: Kaiser

SV Haisterkirch – SG Kißlegg 1:3 (0:1) – Tore: 0:1 Krug (19.), 0:2 Nadig (58.), 1:2 Schuschkewitz (71.), 1:3 Schneider (88.) – SR: Traub

SG Aulendorf – FC Isny 2:2 (0:2) – Tore: 0:1 Berg (13.), 0:2 Samatech (19.), 1:2 Thomas (51.), 2:2 Moll (87.) – SR: Burger

SV Baindt – SV Mochenwangen 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Spohn (71.), 1:1 Müller (88.), 2:1 Dischl (89.) – SR: Fimpel

SV Beuren – SV Maierhöfen-Grünenbach 4:2 (1:1) – Tore: 0:1 Zeh (16.), 1:1 Bodenmüller (28.), 2:1 Prinz (53.), 3:1 Freiberg (58.), 4:1 Karrer (74., FE), 4:2 Wegmann (80.) – SR: Grieser

TSV Tettnang – FC Leutkirch 1:1 (0:1) – Tore: 0:1 Kilic (40.), 1:1 Dannecker (82., FE) –SR: Salwik

SV Kressbronn – TSV Ratzenried 0:0 – SR: Wachter

SC Unterzeil-Reichenhofen – TSV Meckenbeuren 3:2 (1:1) – Tore: 0:1 Zoyke (8.), 1:1 Widler (26.), 1:2 M. Müller (51.), 2:2 Neto (77.), 3:2 Bochno (86. Eigentor) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Patrik Müller (TSV, 67.) – SR: Dangelmaier