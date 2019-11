Spitzenteams lassen in der Kreisliga A I nichts anbrennen

Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I haben die Topteams ihre Spiele gewonnen. Der Spitzenreiter Aulendorf siegte klar in Wolpertswende (4:1), Baienfurt behielt in Vogt die Oberhand (2:0) und Baindt rang Reute mit 2:1 nieder. Im Tabellenkeller gab es wichtige Siege für Waldburg/Grünkraut und Ankenreute.

SV Wolpertswende – SG Aulendorf 1:4 (1:1). – Tore: 1:0 Fabian Kiefer (13.), 1:1, 1:2, 1:4 Andreas Krenzler (15., 64., 79.), 1:3 Eigentor (78.). Aulendorf startete schwungvoll in die Partie, hatte bei zwei Lattentreffern aber Pech. Besser machte es der SVW, Kiefer traf zur Führung. Doch die SGA schlug postwendend zurück, Torjäger Krenzler schloss nach 15 Minuten einen schönen Spielzug gekonnt ab. Mitte der zweiten Hälfte erzielte Krenzler die Führung. Im Gegenzug vergab Kiefer die große Gelegenheit zum Ausgleich. Mit einem Doppelschlag zehn Minuten vor dem Ende entschied die SGA die Partie endgültig für sich.

SV Reute – SV Baindt 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 Timo Schüle (5.), 1:1, 1:2 Jonathan Dischl (7./ FE, 52./ FE). Dem SV Reute gelang zunächst ein Start nach Maß, Schüle blieb nach toller Vorarbeit von Klawitter cool und traf nach fünf Minuten zur Führung. Die Freude währte aber nicht lange, zwei Minuten später glich Dischl für Baindt per Strafstoß aus. Beide Mannschaften spielten mit offensivem Visier. Wenige Minuten vor der Pause hatte Baindt Glück, dass ein Freistoß von Schüle an die Latte klatschte. Die zweite Hälfte begann unglücklich für die Gastgeber: Nach einem kapitalen Fehler in der Hintermannschaft wurde Dischl im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte der Gefoulte sicher zur Baindter Führung. Das Spiel war aber weiterhin völlig offen. SVB-Keeper Wetzel parierte zweimal stark gegen Klawitter (66.) und Harfmann (74.). Auf der Gegenseite hatte Reute bei einem Freistoß an den Querbalken das Glück auf seiner Seite. In den Schlussminuten drängte der Gastgeber auf den Ausgleich. Doch entweder parierte Baindts Schlussmann oder den SVR-Akteuren versagten im Abschluss die Nerven.

SV Vogt – SG Baienfurt 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 Kilian Mützel (75.), 0:2 Nico Linder (90.). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel siegte die effektivere Mannschaft. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Mützel traf eine Viertelstunde vor dem Ende zur Führung. Vogt warf alles nach vorne, kassierte aber in der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer.

FG 2010 WRZ – SV Wolfegg 0:3 (0:3). – Tore: 0:1 Martin Adler (24.), 0:2, 0:3 Florian Metzler (34., 45.). Wolfegg zeigte sich in Hälfte eins sehr abgezockt und belohnte sich mit einer 3:0-Pausenführung, welche die FG im zweiten Durchgang nicht mehr drehen konnte.

SGM Dietmanns/ Hauerz – TSB Berg II 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 Marvin Schmid (9.), 0:2, 1:3 Kian Fetic (32., 90.), 1:2 Andreas Butscher (71.). Auf schwierigem Untergrund legte der TSV in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg. Den Anschlusstreffer der SGM konterte Berg mit dem3:1 kurz vor dem Ende.

SV Ankenreute – FV Molpertshaus 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 Florin Ungureanu (18.), 1:1 Stefan Brändle (28.), 2:1 Mutasem Bellah Issa (65.), 3:1 Patrick Padberg (90.). – Der FVM glich das 1:0 der Heimelf zwar aus, geriet nach einer Stunde aber erneut in Rückstand. Padberg machte in der Nachspielzeit den Deckel auf die Partie und sicherte Ankenreute den verdienten Dreier.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Eschach II 3:2 (1:0). – Tore: 1:0, 3:2 Florian Locher (41., 90.), 1:1 Patrik Rudorf (55.), 1:2 Sebastian Nägele (63.), 2:2 Patrick Kibele (89.). Trotz Führung bis kurz vor Schluss ging der TSV auch in Waldburg leer aus.