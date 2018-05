Spitzenspiel um Platz eins

Nach dem in diesem Jahr intensiven April – viele Mannschaften mussten Nachholspiele austragen – geht es in der Fußball-Kreisliga A I nun in den Entscheidungsmonat Mai. Noch fünf Spieltage sind zu absolvieren, zwei davon finden in dieser Woche statt. Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) steigt der 22. Spieltag, am Sonntag folgt bereits der 23. Spieltag. Die auf dem Papier deutlich attraktiveren Spiele finden am Feiertag statt. Allen voran gibt es am Donnerstag um 15 Uhr das Spitzenspiel um die Tabellenführung zwischen der TSG Bad Wurzach und dem SV Fronhofen.

Nachdem die Tabelle der Kreisliga A in der Winterpause und auch den Folgewochen wenig Aussagekraft hatte, haben nun endlich alle Mannschaften ihre Nachholspiele ausgetragen und stehen wieder bei der gleichen Anzahl an Spielen. Dies war vom Staffelleiter Erwin Schgör bewusst so vorgesehen, damit im Entscheidungsmonat Mai keine zu großen Rechenspiele mehr nötig sind. Für die Mannschaften brachte dies eine extrem intensive Zeit mit vielen Spielen mit sich. Einige Spieler mussten dieser ungewohnten Intensität mit Verletzungen Tribut zollen.

Die Spannung in der Liga könnte aktuell kaum größer sein. Bei noch fünf ausstehenden Spielen ist sowohl in Sachen Aufstieg als auch in Sachen Abstieg nichts entschieden. An der Tabellenspitze steht weiterhin der SV Fronhofen (44 Punkte), der es zuletzt mit zwei Unentschieden in Folge aber verpasste, sich vorne vielleicht schon entscheidend abzusetzen. Auch den Heimnimbus verlor der SVF durch das 2:2 gegen den abstiegsgefährdeten SK Weingarten. Die Verfolger des SV Fronhofen sind die TSG Bad Wurzach (42 Punkte), der SV Vogt (40 Punkte) und mit Abstrichen die SG Baienfurt (37 Punkte).

So ein bisschen das Niemandsland der Tabelle bilden im Moment der SV Bergatreute, der SV Wolfegg und der TSV Berg II. Der SV Bergatreute schielte vor einigen Wochen noch in Richtung Relegationsplatz, doch nach drei sieglosen Spielen in Serie dürfte sich das erledigt haben. Ab der SGM Waldburg/Grünkraut beginnt bereits der Abstiegskampf. Die SGM hat 26 Punkte auf dem Konto, der Vorletzte FV Molpertshaus liegt bei 21 Punkten. Dazwischen tummeln sich die FG 2010 WRZ (25), der FV Bad Waldsee (24), der SV Reute (24) und der SK Weingarten (23). Die Form der vergangenen Wochen spricht dabei mittlerweile eher für eine Rettung des zur Winterpause schon beinahe abgeschriebenen FV Molpertshaus als für eine Rettung des lange Zeit wackeren Aufsteigers SK Weingarten. Aufpassen müssen aber alle Mannschaften im Tabellenkeller, denn die Situation kann sich wöchentlich drehen und der Druck wird nun eine immer größere Rolle spielen.

Mit großer Spannung wird am Donnerstag vor allem das Spitzenspiel zwischen der TSG Bad Wurzach und dem SV Fronhofen erwartet. Mit zuletzt zwei Remis in Folge brachte sich der SV Fronhofen selbst in die Lage, dass die TSG Bad Wurzach mit einem Heimsieg die Tabellenführung zurückerobern könnte. Mit einem 5:0 in Bad Waldsee brachte sich die TSG rechtzeitig in Form. Zudem brennt man in Bad Wurzach auf Revanche für die deftige 0:5-Auswärtspleite im Hinspiel.

Mit leicht wackligen Beinen erwartet der FV Bad Waldsee den FV Molpertshaus. „Molpe“ gewann drei der vergangenen vier Spiele und könnte mit einem Auswärtssieg nach Punkten mit dem FVW gleichziehen. Ähnlich stellt sich die Lage in Waldburg dar, wo die SGM Waldburg/Grünkraut den SK Weingarten erwartet. Im Verfolgerduell zwischen der SG Baienfurt und dem SV Vogt geht es für beide nur ums Gewinnen. Baienfurt will seine letzte Chance wahren und der SV Vogt will unbedingt am Spitzenduo dranbleiben.