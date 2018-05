Der 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II steht im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem TSB Ravensburg und dem SV Wolpertswende. Der Tabellenzweite TSV Bodnegg könnte durch einen Sieg in Ankenreute die Tabellenführung übernehmen.

TSB Ravensburg – SV Wolpertswende (So, 15 Uhr): Nunmehr seit acht Spielen ohne Punktverlust ist der TSB Ravensburg – folglich hat das Team von Trainer Jürgen Bosch die Tabellenspitze übernommen. Dabei profitierte der TSB jedoch vom Ausrutscher des SV Wolpertswende, der überraschend eine 2:3-Heimniederlage gegen Ankenreute einstecken musste und auf Platz drei abrutschte. Es steht also sehr viel auf dem Spiel für den SVW. Mit einem Sieg wäre Wolpertswende wieder voll dabei im Aufstiegsrennen. Eine Niederlage hingegen könnte bereits das Ende aller Träume bedeuten. Ravensburg, das offensivstärkste Team der Liga, muss gegen die gut organisierte Hintermannschaft des SVW einen guten Tag erwischen, um den Verfolger auf Distanz zu halten. Aufgrund des Heimvorteils und der aktuell etwas besseren Form geht der TSB leicht favorisiert in die Partie.

SV Ankenreute – TSV Bodnegg: 20 Punkte mehr stehen im Vergleich zum SV Ankenreute auf der Habenseite des TSV Bodnegg. Dass die Partie dennoch nicht zum Selbstläufer werden sollte, zeigte der vergangene Spieltag, als Ankenreute beim damaligen Spitzenreiter Wolpertswende für eine faustdicke Überraschung sorgte. Bodnegg zeigte sich in den vergangenen beiden Spielen in Torlaune – zwölf Treffer gelangen den Mannen von Trainer Thomas Besler. Immer gut für Tore – hinten wie vorne – ist auch Ankenreute. Somit dürfen sich die Zuschauer auf eine muntere und torreiche Partie freuen.

SV Immenried – SV Weißenau: Deutlich favorisiert geht der SVW in die Partie gegen Immenried. Auch wenn für Weißenau in der Tabelle nach vorne nichts mehr möglich ist, dürfte ein Sieg nur Formsache sein.

SV Oberzell II – SV Karsee: Der SVO könnte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an den Tabellenneunten SV Karsee heranrücken. Allerdings spricht die aktuelle Form eher für einen Sieg des SVK.

SV Alttann – SV Weingarten II: Auch Alttann kann gegen Weingarten den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. Der SVW seinerseits könnte mit einem Dreier Platz sieben absichern.

SV Schmalegg – SC Michelwinnaden: Der SCM sendete am vergangenen Spieltag in Form eines 3:0-Siegs gegen Immenried ein Lebenszeichen. Gegen Schmalegg ist daher mit einem Spiel auf Augenhöhe zu rechnen.