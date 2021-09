Spitzenfohlen in Fronhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Zusammenarbeit mit dem Reit- und Fahrverein Fronhofen e.V. wurden am 11.09.2021 beste Bedingungen für die Vorstellung der Fohlen und für die anschließende Auktion geschaffen. Dank des guten Wetters konnte die gesamte Veranstaltung coronakonform im Freien durchgeführt werden. Zahlreiche Käufer und Pferdenarren verfolgten gespannt die teilweise spannenden Bieterduelle. Der Auktionator Norbert Freistedt verstand es bestens, die Fohlen anzupreisen und die potentiellen Käufer geschickt zum nächsten Gebot zu motivieren.

Bei vielen der Fohlen fiel der Hammer erst bei über 5.000 Euro auf das Auktionspult. Ein Käufer von der Schwäbischen Alb legte für das Spitzenfohlen, abstammend von Vermeer, aus der Zucht von Sabine Waldmann aus Hohenstein, sogar über 7.000 Euro an. Auch das Haupt- und Landgestüt Marbach war unter den Käufern. Zwei der angebotenen Fohlen werden zukünftig in Österreich beheimatet sein.

Der Vorstand des Pferdezuchtvereins Ravensburg, Alfons Bauhofer, war mit dem Verlauf der Auktion sehr zufrieden und kündigte auch schon den nächsten Fohlenmarkt an. Die 50ste Ausgabe des Fohlenmarktes in Fronhofen wird am 10. September 2022 stattfinden.