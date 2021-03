Spirituelles und Kreatives in Zeiten von Corona

Die Seelsorgeeinheit West produziert seit März 2020 Impulsgottesdienste in der Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in der Weststadt. Auch zu Ostern soll ein kurzer Film, der dann im Internet zu finden ist, aufgenommen werden.

Mozarts „Exsultate“ erklingt von der Empore und füllt den leeren Kirchenraum mit Licht und Leben. Der helle Sopran von Leila Trenkmann, begleitet von Orgel und Orchester, berührt in dieser erzwungenermaßen musik- und kulturarmen Zeit. Eine Aluleiter zwischen den Kirchenbänken dient als Halt für ein Mikrophon. Auf der Empore erkennt man drei Kameras, ausgerichtet auf die Musiker. Es ist wieder Drehtermin in der Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit.

Drei Stunden filmen, zehn Stunden schneiden

Der Impulsgottesdienst für Ostersonntag soll aufgenommen werden. Zum 33. Mal seit März 2020 kommt das Pastoralteam um Pfarrer Reinhold Hübschle und Pastoralreferentin Angelika Böhm mit Musikern und dem Drehteam Jonas Hess und Beate Valendor zusammen. Heute steht Gemeindereferentin Gertrud Geiger für die Predigt bereit.

Drei Stunden Einsatz bedeutet das für die Musiker, ebenso lang, zeitversetzt, für die beiden Filmer. Die allerdings sind danach noch acht bis zehn Stunden mit Schneiden beschäftigt. Heraus kommt ein circa 25-minütiges Video, das in der Ausgewogenheit von musikalischen und theologischen Impulsen die Menschen, nicht nur der eigenen Gemeinde, fasziniert.

Musik als Klammer

Am Anfang stand die Frage: „Wie bleiben wir in Zeiten geschlossener Kirchen mit den Menschen in Kontakt? Wie geben wir ihnen Halt und Orientierung in der Corona-Krise?“, erzählt Angelika Böhm, die die Idee zu diesem besonderen Online-Gottesdienst hatte und auch Regie führt. Ein Livestream-Gottesdienst kam für Reinhold Hübschle nicht in Frage. So wurde ein Format entwickelt, in dem Liturgie und Predigt, Gebet und Segen genauso viel Raum einnehmen wie die Musik.

„Das A und O war mir die Musik“, sagt Hübschle. „Wir haben inzwischen einen Variantenreichtum entwickelt, der seinesgleichen sucht.“ Von Kirchenmusik und klassische Musik über Opern-, Liedgesang bis hin zu Percussion. „Auch mit der Musik wollen wir Impulse geben und neue Klangreize gestalten“, erläutert Hans Georg Hinderberger, Lehrer und Organist der Seelsorgeeinheit westliches Schussental.

Ebenso wie der Pädagoge und Musiker Stefan Warthmann, der heute das achtköpfige Orchester dirigiert, gehört Hinderberger zum festen Stamm der Impuls-Musiker. Andere werden angeworben und erhalten so ein kleines, bezahltes Engagement. „In Zeiten, in denen Kultur nicht stattfindet, wollten wir auch Kultur vermitteln“, sagt Angelika Böhm.

„Wir gehen auf die Leute zu“

Ein großes Plus der Impuls-Gottesdienste sei, so Angelika Böhm, dass man Menschen erreichen könne, die keine Kirchgänger, wohl aber spirituell oder musikbegeistert seien. „Wir gehen auf die Leute zu und warten nicht bis sie kommen. Wir erleben derzeit keine Gotteskrise, sondern eine Kirchenkrise und müssen neue Wege auftun.“ 183 Abonnenten gibt es für die YouTube-Videos. An normalen Sonntagen klicken sich 400 bis 600 Menschen ein, an Festtagen auch mal über 1000. Sie schauen das Video an unterschiedlichsten Orten an - auf einer Bank in der Natur oder mit der Familie auf dem heimischen Sofa.

Dennoch muss die Zukunft der Video-Impulse neu diskutiert werden. Jonas Hess, Kirchengemeinderatsmitglied und Kopf des Drehteams, gibt zu bedenken, dass jetzt Zeit sei für Neues. Auch der Arbeitsaufwand für alle Beteiligten sei enorm. Dennoch ist das Pastoralteam der Überzeugung, dass der Impulsgottesdienst, aus der Not geboren, eine Form ist, die man so oder ähnlich beibehalten kann – auch über das Ende der Pandemie hinaus.

Alle Videos unter You-Tube-Channel „Seelsorgeeinheit Ravensburg-West“