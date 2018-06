Spielplatz ist Treffpunkt für Saufgelage

Der Spielplatz am Molkeplatz in der Ravensburger Südstadt ist nach Einschätzung der Verwaltung ein „Brennpunkt“. Anwohner haben im Rahmen des „Spielplatzchecks“ der „Schwäbischen Zeitung“ auf massive Probleme hingewiesen. Jugendliche und junge Erwachsene feiern nachts auf dem Areal regelmäßig ausgiebig und mit viel Alkohol – mit allen entsprechenden Folgen.

Nachbarn schildern die Probleme auf dem Gelände: „Der Spielplatz, sofern man ihn so bezeichnen kann, ist ein Treffpunkt für Saufgelage zu jeder Tageszeit geworden. Der Sandkasten ist voller Zigarettenstummel, der Müll liegt quer verteilt herum. Vor allem zerbrochene Glasflaschen stellen eine Gefahr für die Kinder dar“, so ein Familienvater. Dazu lasse auch die Gestaltung zu wünschen übrig: „Zuletzt wurde das marode Karussell entfernt, einen Ersatz hat es aber bisher nicht gegeben. Die Schaukel hängt schief. Der Lack an den Wippen ist ab, und der Sand ist eher eine Mülldeponie.“ Trotz der jungen Familien in der unmittelbaren Umgebung werde dem Spielplatz nicht die notwendige Pflege und Beachtung geschenkt, so der Ravensburger. „Ich würde mir für meine und die anderen Kinder aus der Nachbarschaft wünschen, dass man sie hier unbesorgt spielen lassen kann.“

Das städtische Tiefbauamt kennt die Situation. Feiernde Jugendliche seien bereits seit einiger Zeit ein Problem auf dem Platz, bestätigt Martin Goes. Die Tankstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft spiele dabei die entscheidende Rolle: „Die Hinterlassenschaften sprechen Bände.“ Das Ravensburger Ordnungsamt habe bereits mehrere Gespräche mit den Anwohnern, der Polizei und dem Tankstellenpächter geführt, „leider ohne den gewünschten Erfolg“. Der Betriebshof werde die angesprochenen Mängel möglichst schnell beheben, außerdem werde die Stadt die Kontrollintervalle am Moltkeplatz „entsprechend intensivieren“. Die Ravensburger Spielplätze werden laut Verwaltung alle 10 bis 14 Tage kontrolliert und regelmäßig gereinigt.

Im Spielplatzkonzept sei außerdem der Spielplatz Moltkeplatz zur Sanierung in diesem Jahr vorgesehen. In diesem Zuge wolle die Stadt versuchen, „den Brennpunkt zu entschärfen und den Spielplatz für die eigentliche Nutzergruppe, die Kinder, attraktiver zu gestalten“.

Die Nachbar hoffen nun, dass es in diesem Zusammenhang auch ein Konzept zur Vermeidung der nächtlichen Gelage geben wird: „Vielleicht könnte eine ausreichende Beleuchtung und Umzäunung die Partygäste davon abhalten, sich hier nachts zu treffen. Die vorhandene Beschilderung wird jedenfalls gekonnt ignoriert“, heißt es in einem Schreiben an die Redaktion.