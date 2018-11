Spielplätze: Arbeitskreis geht Probleme an

Mehrere Problemstellen hat der große Spielplatzcheck von „Schwäbischer Zeitung“ und dem Arbeitskreis „Familienfreundliches Ravensburg“ aufgezeigt. Das ist das Fazit von Susanne Spill und Christoph Sitta, Sprecher der Gruppe, nach Abschluss der Aktion. Der Arbeitskreis will nun gemeinsam mit der Stadtverwaltung daran arbeiten, anhand dieser Ergebnisse die Spielplätze in Ravensburg weiter zu verbessern.

In einer Umfrage im Sommer hatten Eltern und ihre Kinder die Gelegenheit, Bewertungen über die Situation in unterschiedlichen Quartieren abzugeben. „Durch die rege Beteiligung haben wir nicht nur Probleme genannt bekommen, sondern konnten auch Geheimtipps sammeln und weitergeben“, so Sitta. Als offener Arbeitskreis, in dem man sich und seine Ideen rund um das Thema Familie einbringen kann, ist der AK „Familienfreundliches Ravensburg“ aktuell auch auf der Suche nach weiteren Unterstützern.

Interessierte können sich bei Susanne Spill unter Telefon 0751 / 763241 oder per E-Mail an agenda.familie.ravensburg@gmail.com melden.