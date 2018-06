Spielhallenbetreiber verteidigen ihren Ruf

Spielhallenbetreiber genießen keinen guten Ruf. Ihnen wird oft vorgeworfen, sich an armen Schluckern zu bereichern, die ihr mühsam verdientes Geld in der Hoffnung auf den großen Gewinn in Automaten schmeißen und dabei manchmal Haus und Hof verspielen. Auf der Skala der unsympathischen Berufsgruppen rangieren sie irgendwo zwischen Zigarettenherstellern und Bordellbesitzern. Das betrübt Hansjörg Kling. Der Unternehmer aus Baindt, der bundesweit 700 Mitarbeiter an 130 Standorten beschäftigt, hat sich jetzt gemeinsam mit seinem Sohn Jürgen Kling an die Schwäbische Zeitung gewandt, um mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, wie er sagt.

Anlass war eine Diskussion im Baienfurter Gemeinderat über die Vergnügungssteuer. „Da wurde behauptet, in der Gemeinde würden jährlich sieben Millionen Euro verzockt“, sagt Jürgen Kling. Abgesehen vom Wort „Zocken“, das die Betreiber nicht mögen, basiere diese Zahl auf einer falschen Hochrechnung, und in Wirklichkeit seien es nur einige hunderttausend Euro. Grund: Seit 2006 müssen 90 Prozent der Einsätze wieder an die Spieler ausgeschüttet werden, vorher waren es nur 60 Prozent. Wirft ein Spieler also zehn Euro in den Automaten und bekommt neun Euro „Gewinn“ heraus, und wirft er diese neun Euro dann wieder in den Automaten und bekommt 8,10 Euro heraus (90 Prozent), hat er zwar 19 Euro Einsatz gebracht, der Spielhallenbetreiber hat aber nur 1,90 Euro verdient und muss davon Personal, Heizung und Strom bezahlen.

Kling klagt gegen Weingarten

Wenn die Gemeinde Baienfurt die Vergnügungssteuer künftig – wie Weingarten – bezogen auf den Einsatz der Spieler und nicht auf das Saldo von Einsatz und Ausschüttung erhebt, würde das die Betreiber über die Maßen belasten, klagt Jürgen Kling. Baienfurt erhofft sich davon eine Versiebenfachung der Vergnügungssteuer, die im vergangenen Jahr bei 48000 Euro lag. Gegen die Stadt Weingarten hat die Firma Kling wegen der Umstellung auf die Spielereinsatz-Besteuerung beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage erhoben, der Ausgang des Verfahrens ist noch offen. Ravensburg hingegen habe sich netterweise bereiterklärt, den sogenannten Saldo-II-Satz anzuwenden, der den Auswurf vom Einsatz abzieht. 2012 nahm die Stadt fast 1,3 Millionen Euro Vergnügungssteuer ein. In Ravensburg gibt es laut Pressesprecher Alfred Oswald insgesamt 12 Spielhallen und 23 Gaststätten mit insgesamt 190 Spielautomaten.

Durch die Vergnügungssteuer erklärt sich auch das zwiespältige Verhältnis vieler Kommunen zu den Betreibern. Einerseits wird das Geld gern genommen, andererseits verschönern die Spielhallen nicht unbedingt das Stadtbild, und die Öffentlichkeit wird zunehmend sensibilisiert für das Schicksal von Spielsüchtigen. Auch in diesen Fragen versucht das Baindter Familienunternehmen nach eigenem Bekunden, Vorbild zu sein.

Da Werbung ohnehin verboten ist, werden die Hallen nach außen hin sehr dezent gestaltet. Auch an der Innenausstattung hat sich einiges getan. Während eine ältere Filiale der Klingschen „Joker Casino“-Kette in Baienfurt noch verraucht und dunkel ist, sind die Spielstätten in Ravensburg schicker. Die Spielautomaten, die heutzutage zig verschiedene Glücksspiele in ihrem Computergedächtnis gespeichert haben und bei Bedarf abspielen, dominieren zwar auch dort den Raum, sind aber weiter auseinander gestellt. Auf Flachbildschirmen können die Spieler nebenbei das neueste Nachrichtengeschehen verfolgen, hübsche junge Frauen bieten Kaffee und alkoholfreie Getränke an.

Das Publikum ist vom Alter her gemischt, auch ein paar Frauen sitzen vor den Automaten. Eine Enddreißigerin spielt gleich an zwei benachbarten Geräten, von denen eines gerade mit einem roten Balken auf dem Bildschirm gesperrt ist. „Alle 55 Minuten ist fünf Minuten Pause“, erklärt Jürgen Kling die gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme gegen Spielsucht, die allerdings angesichts der Vielzahl der ungenutzten Automaten nicht sehr effektiv wirkt. Mehr als zwei Automaten auf einmal könne man aber nicht bedienen, versichern die Betreiber.

Auch die Maximal-Einsätze sind anders als in staatlichen Spielcasinos streng beschränkt: Höchstens 25 Euro kann man in ein Gerät werfen, ein Durchlauf (Spiel) muss mindestens fünf Sekunden dauern und darf höchstens 20 Cent fressen, der maximale Gewinn liegt aber auch nur bei zwei Euro pro Spiel beziehungsweise 500 Euro pro Stunde. „Im Durchschnitt verlieren Spieler elf Euro pro Stunde“, sagt Jürgen Kling. Dafür hätten sie als Gegenleistung den Spaß. Der mag sich dem unbedarften Beobachter zwar nicht ganz erschließen, weil der Spieler selbst ja keinerlei Einfluss auf den Ausgang des Spiels hat und nur stupide auf den Startknopf drückt – anders als zum Beispiel beim Poker mit anderen Menschen, wo man selbst bei schlechten Karten wenigstens noch bluffen kann. Aber die Zahlen geben den Betreibern Recht. Zehn Millionen Deutsche spielen an Automaten. Berücksichtigt man alle Glücksspiele (zum Beispiel Lotto), spielen oder wetten sogar zwei Drittel aller Deutschen wenigstens einmal im Jahr um Geld.

Das kann Spielsucht auslösen. Im Joker-Casino liegen grüne Flyer mit Selbst-Tests aus. Jedes „Ja“ im Test gilt als ernstzunehmender Hinweis auf ein problematisches Spielverhalten (siehe Kasten). Die Familie Kling arbeitet eng mit der Suchtberatung Sigmaringen zusammen, die das Personal schult und Betroffenen hilft. 200 Spielsüchtige haben sich in den 60 baden-württembergischen Filialen von „Joker Casino“ bereits freiwillig sperren lassen. Noch müssen sie vom Personal erkannt werden, was unmöglich wird, sobald jemand einfach in eine andere Spielhalle geht. Im Laufe des Jahres soll aber ein Kontrollsystem für Personalausweise eingeführt werden, sodass gesperrte Spielsüchtige in allen Filialen erkannt werden. Hat ein Mitarbeiter den Verdacht, dass ein Kunde das Glücksspiel nicht mehr unter Kontrolle hat, wendet er sich an den Gebietsleiter, der wiederum eine Beauftragte für Suchtprävention einschaltet, falls der Betroffene das wünscht.

All das sei nur in Spielhallen möglich, meinen die Klings. Immer mehr Spielsüchtige würden aber ins Internet abwandern, wo die soziale Kontrolle total fehlt. Und auch die strenge, deutsche Gesetzgebung. Weil die Anbieter in Gibraltar oder sonst wo auf der Welt sitzen . Und nicht in Baindt, wo die Firma Kling der größte Gewerbesteuerzahler ist.