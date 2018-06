Zwei Ravensburger Grundschulhorte und drei weitere Kindergärten aus der Region sind von der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben zum „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet worden.

In diesen Kinderbetreuungseinrichtungen werden Mädchen und Jungen in besonderer Weise beim Experimentieren und Verstehen naturwissenschaftlicher Phänomene gefördert. Um das Zertifikat zu erhalten, haben die Einrichtungen in den vergangenen Monaten intensiv experimentiert, verschiedene Projekte bearbeitet und alles in einer Bewerbung für die Zertifizierung dokumentiert.

Als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert wurden der Katholische Kindergarten St. Georg in Bermatingen, der Katholische Kindergarten St. Karl in Fronreute, der Kindergarten St. Gallus in Tettnang und erstmals auch zwei Horte an Ravensburger Grundschulen: Der Hort an der Grundschule Kuppelnau und der Hort an der Grundschule Weißenau.

Insgesamt sind derzeit 319 Einrichtungen in der Region Bodensee-Oberschwaben beim Haus der kleinen Forscher aktiv, 56 davon sind zertifiziert. Das Zertifikat gilt zwei Jahre und kann dann erneuert werden.

Weitere Informationen zum Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“ gibt es unter www.weingarten.ihk.de, Dokumentnummer 72349.