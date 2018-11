Spieler verwechselt: Kokes acht Spiele gesperrt

Überraschende Mitteilung des Disziplinarausschusses der Deutschen Eishockey-Liga 2. Nach der Matchstrafe gegen Ilkka Pikkarainen von den Ravensburg Towerstars am Freitag bei den Heilbronner Falken ist jetzt nicht der Finne gesperrt worden, sondern sein Mitspieler Martin Kokes. Die Schiedsrichter hatten offensichtlich die beiden Towerstars-Profis verwechselt.

Wie die Towerstars am Sonntagmittag mitteilten, wurde das Ermittlungsverfahren gegen Ilkka Pikkarainen eingestellt, er ist ab sofort wieder spielberechtigt. Kokes dagegen muss in den kommenden acht Partien zuschauen – er hatte sich zu einer „verbalen Entgleisung“ hinreißen lassen.

Im Spiel der Ravensburg Towerstars bei den Heilbronner Falken am Freitagabend kam es in der 40. Minute neben zwei großen Strafen auch zu einer Matchstrafe gegen Pikkarainen, die ein Ermittlungsverfahren nach sich zog. „Im Zuge der Beweisaufnahme durch den Disziplinarausschuss der DEL wurde der bereits von den Towerstars während und nach dem Spiel getätigte Hinweis offenkundig, dass es sich bei der Strafzuordnung der Hauptschiedsrichter um einen Identitätsirrtum handelte“, heißt es in der Mitteilung der Towerstars.

Nicht Ilkka Pikkarainen, sondern Martin Kokes hat einen Gegenspieler der Heilbronner Falken beleidigt. Dies hatte der Towerstars-Verteidiger nach der Partie auch eingeräumt und sich im Nachgang für seine äußerst unbedachte Aktion entschuldigt.

Die Disziplinarordnung sieht in diesen Fällen eine Strafe in Form einer Sperre zwischen 8 und 32 Pflichtspielen vor. Der Disziplinarausschuss hielt sich bei der Strafzumessung am unteren Rand, da Kokes selbst zur Aufklärung beigetragen hat und bislang nicht negativ aufgefallen war. Dennoch muss der Tscheche acht Spiele zuschauen und zudem eine Geldstrafe in noch nicht genannter Höhe an die DEL2 zahlen.

Das Verfahren gegen Pikkarainen wurde eingestellt. Verworfen wurde sowohl die Matchstrafe als auch die Spieldauerdisziplinarstrafe. Lediglich die zehnminütige Disziplinarstrafe bleibt bestehen. Pikkarainen kann damit am Sonntagabend im Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim auflaufen. Kokes fehlt den Towerstars – Trainer Jiri Ehrenberger hat dennoch sechs Verteidiger zur Verfügung.