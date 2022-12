Spielen mit Sprache an der Kuppelnauschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Weihnachtsspende der Firma Franz Lohr in Ravensburg in Höhe von 5000 Euro geht an das Projekt „Spielen mit Sprache“ der Kuppelnauschule in Ravensburg. Der Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnau arbeitet eng mit der Grundschule Kuppelnau zusammen, um den Kindern einen guten Bildungsstart zu ermöglichen. Auch wenn die Lockdowns lange her sind, spüren sie jedoch weiterhin die Auswirkungen bei den einzelnen Kindern. Dieses Jahr baten sie den Rotary Club Ravensburg um finanzielle Unterstützung. Wie gut, dass die ehemalige Geschäftsführerin Gudrun Lohr-Kapfer die Präsidentin ist und sich direkt an uns wandte.

Das neue Projekt ist dafür gedacht, Kindern mit sprachlichen und motorischen Schwierigkeiten zu helfen. Durch Corona sind viele Kinder beeinträchtigt gewesen und haben teilweise unter großer Spracharmut gelitten. Das entwickelte Projekt dient der Förderung von sprachlicher und emotionaler Kompetenz, welche gleichzeitig mit Bewegung verbunden ist. Gemeinsam mit dem Betriebsrat spenden wir hierfür 5000 Euro.

„Spielen mit Sprache“ ist der Titel des Projektes und soll ein ganzes Schuljahr mit unterschiedlichen Kindern stattfinden. Hierfür sind zwei Nachmittage pro Woche vorgesehen. Je nach Jahreszeit werden die Aktivitäten angepasst und der Fokus liegt ganz klar auf der Natur. Unterstützt wird das Projekt durch eine Pädagogin mit Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache und kreativen Zusatzausbildungen.

Wir wissen alle, wie sehr uns die Zeit im Lockdown und den Einschränkungen der Pandemie zugesetzt hat. Die Option, nun Kindern zu helfen und ihnen ein gesünderes Standbein für deren Zukunft zu bieten, erfüllt das Unternehmen mit Freude und Dankbarkeit. Dank ihrer ehrenamtlichen Unterstützung, kann der Kontakt zu Gudrun Lohr-Kapfer aufrechterhalten werden. So bewirkt man gemeinsam Gutes in Ravensburg.