Spielen mit Einschränkungen wieder erlaubt

„Das ist eine gute Nachricht für alle Familien“, so Oberbürgermeister Daniel Rapp in einer Pressemitteilung über die Öffnung der Spielplätze. Seit Mittwoch dürfen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern wieder öffentliche Spielplätze besuchen. Dennoch gilt es, sich an gewisse Regeln zu halten um Infektionen vorzubeugen. Gemeinsames Essen und Trinken ist nicht erlaubt. Je nach Größe des Spielplatzes wird außerdem eine Höchstzahl der Kinder vorgegeben. Diese Regelungen werden von der Stadt Ravensburg an den Spielplätzen ausgehängt und erklärt.