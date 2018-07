Spieleland macht Knirpse fit

Darf man über die Straße rennen, wenn sie frei ist? Was muss ich beim Überqueren der Straße beachten, wenn weder Zebrastreifen noch Ampeln in der Nähe sind? Diesen und vielen weiteren Fragen über richtiges Verhalten im Straßenverkehr sind am Wochenende Schüler, Eltern und Lehrer bei den Verkehrssicherheitstagen im Ravensburger Spieleland auf den Grund gegangen.

Von unserer Mitarbeiterin Christine Ehmann

Bereits zum siebten Mal hat das Spieleland wieder Schulanfänger in den Freizeitpark nach Liebenau eingeladen, um gemeinsam mit Vertretern der Polizeidirektion Friedrichshafen, der Unfallkasse Baden-Württemberg, der AOK Bodensee-Oberschwaben und der Verkehrswacht Bodenseekreis richtiges Verhalten im Straßenverkehr einzuüben. Zur Eröffnung begrüßte Spieleland-Vorstand Carlo Horn neben den ABC-Schützen auch deren Eltern, Lehrer sowie Landrat Lothar Wölfle, Bürgermeister Andreas Schmid, den Leiter der Polizeidirektion Friedrichshafen Karl-Heinz Wolfsturm und Armin Groß von der Unfallkasse Baden-Württemberg.

„Das ist ein tolles Zeichen des Miteinanders“, dankte Schirmherr Landrat Lothar Wölfle allen Beteiligten, die sich mit dieser Aktion für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr engagieren. „Hier erleben die Kinder Verkehrserziehung spielerisch, als etwas, das richtig Spaß macht“, freute sich auch Polizeihauptkommissar Harald Müller, Verantwortlicher für Verkehrsprävention bei der Polizeidirektion Friedrichshafen, über das große Interesse und die Neugier der jungen Verkehrsteilnehmer.

Bereits das ganze Jahr thematisiert der kinderfreundliche Freizeitpark mit vielen Aktionen die Verkehrssicherheit. Neben einer täglichen Verkehrsshow gehören die Verkehrssicherheits-Pavillons der Aktion „Gib Acht im Verkehr“ ebenso dazu wie das Schulwegtraining und die Fahrzeugschau mit Polizeivertretern aus Friedrichshafen, Schwaben Süd/ West Bayern, Vorarlberg und Thurgau.

Stempel für den Pass

Auf dem mit Gehwegen, Schildern und Ampelanlagen ausgestatteten Fußgängerparcours lernten die Kinder am Wochenende richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Ein Fahrradsimulator der Verkehrswacht zeigte, wann man bremsen muss, um nicht ins Schlingern zu geraten und beim Fehlersuchbild der Unfallkasse konnten die Teilnehmer des Trainings zeigen, was sie gelernt hatten. Bei jeder Station bekamen die ABC-Schützen einen Stempel in ihren „Fußgänger-Pass“.

Auch die Eltern warem beim Verkehrssicherheitstraining gefragt. „Erwachsene müssen mit gutem Beispiel voran gehen, da kann eine Auffrischung der Fußgängerregeln nicht schaden“, erklärte Klaus-Peter Flieger von der Unfallkasse.