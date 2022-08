Spiele, Filme und Musik

Das Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg bietet in den kommenden Wochen verschiedene Veranstaltungen an. Diese kündigen die Organisatoren in einem Schreiben an.

So gibt es donnerstags, am 18. und 25. August, und am 1. und 8. September, immer von 17 bis 20 Uhr Kapuziner-Spieleangebote am Grünen Turm. Unter dem Motto „GlückSpielPlatz“ stehen (alte) Straßen-Spiele wie Stelzenlauf, Tischtennis, Wikinger-Schach auf dem Programm. Für alle, die lieber sitzend spielen, schlägt das Kapuziner-Spielzimmer am Grünen Turm seine Zelte auf. Für alle Besucherinnen und Besucher besteht abseits anderer Programmpunkte die Möglichkeit, sich eines von vielen handverlesenen Brett-, Kinder- und Gesellschaftsspielen zu schnappen und einfach loszuspielen. Das Spielzimmer hat immer Dienstag, Freitag und Samstag von 17 bis21 Uhr geöffnet. Beide Angebote können kostenfrei und ohne Anmeldung genutzt werden.

Zusätzlich dazu wird von Donnerstag, 25. August, bis Samstag, 27. August, ab 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) der Innenhof des Kapuziner Kreativzentrums zum Wohnzimmer-Kino: Handverlesene Filme, eine Bar und gemütliche Sofas laden zum gemeinsamen Filme-Gucken unter freiem Himmel und Lichterketten ein. Gezeigt werden Filme in Originalsprache mit Untertiteln. Das genaue Programm wird jedoch nicht verraten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Samstag, 10. September, ist Kapuzinertag beim Hirschgraben Open-Air: Bei der dritten Auflage des Open Air-Festivals mitten in Ravensburg (7. bis11. September) lädt das Kapuziner Kreativzentrum zum Band-Abend mit drei Acts ein: Magdalena Grabher aus Österreich, Pause aus Markdorf und Raggabund aus München. Tickets gibt es bei Schwäbische Tickets, Telefon 0751/29 55 57 77 und schwäbische.de/tickets.