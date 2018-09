Spielabbruch in Bergatreute: Fußballer schwer verletzt

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I kam es in Bergatreute nach einer schweren Verletzung eines Spielers der SG Aulendorf zum Abbruch. Der SV Haiserkirch hält dank eines spannenden Remis die Tabellenführung.

SV Bergatreute – SG Aulendorf – Spielabbruch nach 56 Minuten – Tore: 0:1 Daniel Thomas (4.), 1:1 Tobias Peter (12.), 2:1 Jacob Dörr (40.) – Spieler der SG Aulendorf wollten nach der schweren Verletzung ihres Stürmers Markus Sonntag nicht mehr weiterspielen. Nach der Pause endete ein Aulendorfer Angriff in einer folgenschweren Kollision. Dabei kam Bergatreutes Torwart Jonathan Dorner einen Schritt zu spät und verletzte Sonntag so schwer am Bein, dass dieser vom Feld aus mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Ob die Partie nachgeholt wird, stand am Sonntag noch nicht fest.

SG Baienfurt – SV Haisterkirch 1:1 (0:0) – Tore: 1:0 Can Alkan (47.), 1:1 Thomas Frick (83.) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Kliesch (SGB, 74., Foul) – Haisterkirch bleibt Tabellenführer. Nach einem ausgeglichenen Beginn wurde die SG Baienfurt spielbestimmender und verdiente sich die Führung kurz nach der Halbzeitpause. Haisterkirch hatte aufgrund der stabilen Defensive der Gastgeber wenige Gelegenheiten. Nach der Führung wurde das Spiel ruppiger, die letzte Viertelstunde spielte Baienfurt in Unterzahl. Das gab dem SVH Schwung für den Ausgleich.

SV Reute – TSG Bad Wurzach 0:2 (0:1) – Tore: 0:1 Nicolas Linge (9.), 0:2 Nikolas Vera-Godoy (83.) – Wurzach zeigt sich eiskalt. Die Führung für die TSG Bad Wurzach kam früh, danach drängte der SVR auf ein Tor. Allerdings fehlte im Abschluss die Präzision. In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt und Wurzach spielte die Führung gut aus. Kurz vor dem Ende kamen die Gäste zum 2:0.

SV Vogt – FG 2010 WRZ 2:2 (1:1) – Tore: 0:1 Maximilian Feist (10.), 1:1 Marcel Sauter (37.), 2:1 Robin Völkel (50.), 2:2 Daniel Pfefferkorn (90.) – Die FG 2010 ging bereits nach zehn Minuten in Führung. Vogt drängte auf den Ausgleich, der kurz vor der Pause auch fiel. Den Schwung nahm der SVV mit in die zweite Hälfte und erhöhte auf 2:1. Danach beruhigte sich das Spiel, bis die Gäste in den letzten Minuten offensiver spielten und den leicht glücklichen Ausgleich erzielten.

SGM Waldburg/Grünkraut – SV Wolfegg 3:2 (1:1) – Tore: 1:0 Sven Langbein (4.), 1:1 Martin Adler (42.), 2:1 Julius Igel (64.), 3:1 Florian Locher (80.), 3:2 Florian Metzler (89.) – Waldburg/Grünkraut macht Wolfeggs Fehlstart perfekt. Die SGM startete gut in die Partie: Die Führung nach vier Minuten rechtfertigte sich durch weitere Chancen. Nach dem starken Beginn kam aber auch Wolfegg in die Partie – der Ausgleich vor der Pause keinesfalls unverdient. Die Überlegenheit in der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber dann aber aus und machten zehn Minuten vor Schluss mit dem 3:1 alles klar.

TSV Berg II – SV Wolpertswende 2:3 (0:2) – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Daniel Litz (2., 35., 57., FE), 1:3, 2:3 Unbekannt (86., 87.) – Bes. Vork.: Rote Karte TSV Berg (49., Notbremse), Gelb-Rote Karte für Litz (SVW, 70., Ballwegschlagen) – Berg macht verloren geglaubtes Spiel nochmals spannend. Der SVW hatte zunächst mit effizientem Konterfußball mehr Erfolg. In der zweiten Hälfte kam Berg nach dem Platzverweis gegen den Dreifachtorschützen Daniel Litz zurück, Wolpertswende brachte die Führung aber über die Zeit.

TSB Ravensburg – SK Weingarten 1:3 (1:2) – Tore: 0:1, 0:2 Sheih Njie (18., 35.), 1:2 Ali Kobeissi (45.), 1:3 Farouk Morou (85.) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte TSB Ravensburg (87.) – Weingarten stellte in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, die Führung war verdient. Nur kurz vor der Pause führte eine Nachlässigkeit zum Anschlusstreffer des TSB. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener, der Ausgleich blieb den Gastgebern jedoch verwehrt, stattdessen fiel noch das 3:1.