Spendenübergabe Sponsorenlauf GS Neuwiesen von 10 293,55 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Neuwiesen läuft“, eine traditionelle Veranstaltung im Jahresablauf der GS Neuwiesen konnte nach der Coronapause wieder starten. Im Vorfeld des Laufs suchen sich die Kinder der neun Klassen Sponsoren. Dies können Familienangehörige, Nachbarn aber auch Firmen sein. Diese stellen eine Rundensumme zur Verfügung. Und unsere Schülerinnen und Schüler sind Runden um Runden gelaufen. Es war ein Lauffest! Jeweils 30 Minuten liefen die Klassen, gestaffelt in zwei Zeitabschnitten, ihre Runden im Pausenhof der Schule. Angefeuert wurden die Schüler durch das Kollegium und die Zuschauer am Rand. Immer wieder wurde auch eine Runde „Gehen“ empfohlen, wenn der Wille zum Rundensammeln zu groß wurde. Bemerkenswert war die große Motivation und der Durchhaltewillen der Kinder. Durch die Unterstützung von Eltern und Förderverein konnten die Runden notiert werden und die ausgefüllten Laufzettel gingen an die angesprochenen Sponsoren. Im Vorfeld hat sich die Schule auf die Tafel in Ravensburg als einen Empfänger möglicher Spendenmittel geeinigt, die andere Hälfte geht traditionell an unseren Förderverein. Die sensationelle Summe von 4 926,77 und 4 926,78 Euro gingen an den Förderverein „bewegte Neuwiesen“ und an die Tafel Ravensburg (DRK Ravensburg). Zusätzlich kam noch eine Großspende von 440 Euro dazu, wir haben somit erstmals die 10 000 Euro überschritten! Mit großer Freude wurde das Ergebnis in der Schulversammlung verkündet. Die beiden Spendenempfänger zeigten sich sehr beeindruckt über die Leistung der Grundschüler und über die Großzügigkeit der Sponsoren. Das Geld ist an der richtigen Stelle!