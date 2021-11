Spendensammlungen haben begonnen

Die Spendensammlungen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) haben auch in Ravensburg begonnen. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp.

Das Motto lautet „Mahnung zum Frieden - Versöhnung über den Gräbern“. Im Auftrag der Bundesregierung betreut und pflegt der VDK über 830 Soldatenfriedhöfe in 46 Ländern der Erde mit drei Millionen Kriegstoten. Der VDK baut Brücken in Europa, organisiert Jugendbegegnungen und engagiert sich seit inzwischen einhundert Jahren als eine große Gemeinschaft für den Frieden. In Ravensburg bittet der Volksbund über eine Briefaktion und an den Wochenmarkt-Samstagen um Spenden der Bevölkerung.