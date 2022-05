Spendenprojekte aus eigener Kraft weitergeführt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Zahl bedürftiger Menschen, die auf Spenden angewiesen sind, ist gerade in den vergangenen zwei Jahren – geprägt durch Lockdowns wegen Corona – angestiegen. Aus demselben Grund mussten aber auch Benefizveranstaltungen ausfallen. Es gab kein Weihnachtscafé, keine Filmmatinee, keinen Kuchenverkauf, keine großen Geburtstagsfeiern … Und so stemmten die Frauen des Inner Wheel-Clubs Ravensburg ihre Spendenprojekte ganz aus eigener Kraft.

In kürzester Zeit kamen für die Hilfsangebote der Stadt für ukrainische Geflüchtete in Ravensburg, die Sozialamtsleiter Goller-Martin in einem Videovortrag darstellte, rund 5000 Euro zusammen. Weitere persönliche Unterstützung der ukrainischen Frauen und Kinder durch die Inner Wheelerinnen ist zugesagt.

In der Region standen 2020 und 2021 die finanziellen Hilfen für die Tafelläden in Ravensburg und Weingarten, die Aktion „Einfach essen“ der katholischen Gesamtkirchenpflege RV und die Suppenküche „Klosterstüble“ in Bad Waldsee im Vordergrund. Weitere Mittel gingen an „Frauen und Kinder in Not“ und das Projekt „Schreibkram“ der Diakonischen Bezirksstelle RV zur Unterstützung von schwierigen Antragstellungen.

Gespendet wurde außerdem für die Bekämpfung der Auswirkungen von Umweltkatastrophen: für die Buschfeuerbekämpfung in Australien, für die Erdbebenopfer in Kroatien und für die Flutkatastrophenhilfe im Ahrtal. Die Anfragen dazu kamen auch von den Inner Wheel Clubs aus den betroffenen Gebieten, die schnelle, unkonventionelle Hilfe dank ihrer Kenntnis der Situation leisten wollten.

Bildung ist als Grundvoraussetzung für Chancengleichheit den Mitgliedern von Inner Wheel ein besonderes Anliegen. Deshalb gingen Spenden an die Stella-Maris-Schule in Tansania und die Zeltschulen im Libanon. Die Konzepte der Schulen überzeugten.