Spendenprojekt läuft noch bis zum 15. August

Das im April gestartete Spendenprojekt regionaler Ärztinnen und Ärzte zugunsten der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ bekommt auf der Zielgeraden noch einmal Rückenwind: „Wir haben jetzt nach anfänglichem Zögern vom baden-württembergischen Sozialministerium und dem Landkreis Ravensburg die mündliche Zusage erhalten, dass wir unsere Projektflyer und die Spendenkasse auch im regionalen Kreisimpfzentrum in der Oberschwabenhalle präsentieren und aufstellen dürfen“, berichtet Hans Bürger, Facharzt für Innere Medizin/Allgemeinmedizin in Vogt und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Ravensburg. Er und Dietmar Hawran, Allgemeinarzt in Ravensburg, sind die „Motoren“ der Spendenaktion, die noch bis zum 15. August läuft. „Wir haben unser Spendenziel von 50 000 Euro fast schon erreicht“, freuen sie sich.

Die Idee zu dieser Spendenaktion hatte eine kleine Gruppe von regionalen Ärztinnen und Ärzten aus dem Landkreis Ravensburg im Rahmen ihrer Mitarbeit im Kreisimpfzentrum Ravensburg. „Mit dem Wissen, dass wir trotz aller Corona-Probleme in unserer westlichen Welt sehr privilegiert sind, wollten wir eine interne Spendenaktion für die Entwicklungsländer dieser Welt organisieren“, berichtet Bürger. Gemeinsam habe man entschieden, das Projekt zugunsten der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ durchzuführen, die in mehr als 70 Ländern Menschen im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützt.

In dem gemeinsamen Spendenprojekt, für das einige Arztpraxen im Landkreises Ravensburg sammeln, stecke viel Herzblut, sagt Hawran. Das Engagement des Projektteams und der vielen Helferinnen und Helfer zahle sich aus. Der Appell „Ein Euro für die Entwicklungsländer“ finde Gehör und Aufmerksamkeit. „Solidarität und Spendenbereitschaft sind groß. Und wir sind stolz darauf, dass wir unser Spendenziel, so wie es aussieht, erreichen werden.“

Durch Veröffentlichungen in den Medien habe das Spendenprojekt weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit erlangt, berichtet Bürger und nennt Beispiele: Nach einem Fernsehbericht in der SWR-Landesschau beispielsweise habe sich ein Unternehmer aus Karlsruhe gemeldet und seine Partnerschaft angeboten. Ein Arztkollege aus Böblingen habe sich spontan angeschlossen und während einer Impfaktion 1200 Euro für das Projekt gesammelt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Kreis Ravensburg, aber auch lokale Unternehmen und Einrichtungen unterstützen die Aktion. „Wir haben gesehen, dass wir nicht allein sind“, freut sich Hawran. Dies werde nicht zuletzt auch durch die vielen kleineren Einzelspenden dokumentiert. Durch die Aktion sind zudem neue Partnerschaften entstanden, Kontaktnetzwerke konnten auf- und ausgebaut werden. „Schon jetzt dürfen wir von einem Erfolg unseres Gemeinschaftsprojekts sprechen“, sagen Bürger und Hawran. Es sei gelungen, den Blick auch auf denjenigen Teil der Weltbevölkerung zu lenken, der „von der Corona-Krise deutlich länger und härter betroffen ist als wir“. Von der Erlaubnis, jetzt auch im Ravensburger Kreisimpfzentrum ihre Spendenaktion durchführen zu dürfen, erhoffen sich die Initiatoren einen weiteren Schub im Spendenfinale. „Dafür sind wir sehr dankbar.“