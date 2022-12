Spendenkalender 10 Jahre ravensburger clowns

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein ravensburger clowns feiert 2022 zehnjähriges Jubiläum. Die Öffentlichkeitstage in Oberschwaben, am Bodensee und im West-Allgäu standen, in diesem Jahr im Zeichen dieses Jubiläums. Wir möchten uns bei allen Besuchern und Interessierten bedanken, die 2022 unsere zehnjährige Clownstätigkeit in den sozialen Einrichtungen der Regionen gewürdigt haben. Das Jahr lassen wir nun mit etwas Besonderem ausklingen: dem Spenden-Humorkalender des Vereins ravensburger clowns.

Mit dem Humor-Kalender möchten wir die Welt der Clownerie, die Arbeit der Klinikclowns und die Kraft des Humors nahebringen. Jeder Monat steht unter einem anderen Motto und unsere Clowns zeigen etwas schönes aus ihrer Welt, um aufzuheitern und zum Lachen zu bringen. Der Kalender ist als Dauerkalender angelegt und kann somit zum Beispiel als Geburtstagskalender für die Familie oder die KollegInnen verwendet werden. Der Jubiläumskalender ist ein Spendenkalender: der Betrag, der gespendet wird, fließt direkt in die Arbeit der Klinikclowns in den Einrichtungen hinein. Somit kann mit uns gefeiert werden! Viele Geschäfte in Ravensburg und Umgebung unterstützen uns hierbei. Dafür möchten wir ganz herzlich Danke sagen. In Ravensburg findet man den Kalender bei Osiander-RavensBuch, Kräutle, Buchhandlung Anna Rahm, Musikhaus Lange, Vetter Apotheke, Viktualienmarkt, Wohlgefühl Unverpacktladen. Weitere 20 Geschäfte stehen auf der Homepage www.ravensburger-clowns.de. Falls für Mitarbeiterteams eine größere Menge benötigt werden sollte, so schreiben Sie uns gerne unter kontakt@ravensburger-clowns.de an. „Lachen ist die schönste Sprache der Welt, in der wir auch loslassen und vergessen können. Ein wichtiger Augenblick, den wir unseren Patienten auf der Onkologie und Palliativstation durch die Klinikclowns geben können“, so Elvira Karg, Pflegebereichsleitung Rotkreuzklinik, Lindenberg. Heute stehen wir hier: 17 ausgebildete Klinikclowns besuchen 21 Einrichtungen in den drei Regionen. Insbesondere im Bereich Clownsbesuche in der Altenpflege haben wir echte Pionierarbeit seit 2012 geleistet. Auch 2023 feiern wir weiter mit einem 10+1 Jubiläumstag in Ravensburg. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Spendenkonto: IBAN DE40690500010024812786.