Spendenbrief-Aktion bringt 12 000 Euro ein

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie habe am Volkstrauertag 2020 in Ravensburg und in den drei Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg ein würdiges Gedenken an die Toten beider Weltkriege und der Gewaltherrschaft stattfinden können. Auch das Spendenergebnis sei mit 12 000 Euro wieder erfreulich, teilt die Stadtverwaltung Ravensburg mit.

Kränze in aller Stille niedergelegt

An den Mahnmalen auf den Friedhöfen legten der Volksbund Ravensburg (VDK) um seinen Vorsitzenden August Schuler (links) sowie die Stadt-, Orts- und Friedhofsverwaltungen in aller Stille Kränze nieder. Ein gemeinsames Gedenken mit Texten und Gebeten sowie Besuchern, Kirchenvertretern, Musikkapellen, Chören und Kameradschaften war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Auch die traditionellen Straßensammlungen im November zur Unterstützung der VDK-Gräberpflege und Friedensarbeit konnten nicht stattfinden. Der VDK und die Stadt Ravensburg haben dafür eine Spendenbrief-Aktion organisiert.