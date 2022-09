Spendenbox im Edeka Oberhofen für Johanniter-Ukraine-Hilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Christel Meßmer aus Oberhofen ist bekannt dafür, dass sie sich für soziale Projekte einsetzt. Besonders Projekte, die Kindern und Jugendlichen in Not zugute kommen, liegen ihr am Herzen. Die Edeka-Markt-Leiterin Mesmer hat sich deshalb dafür entschieden, eine Spendenbox an ihrer Kasse aufzustellen, deren Erlöse in die Projekte der Johanniter-Unfall-Hilfe für schutzsuchende Kinder aus der Ukraine fließen. Seit Mitte April kamen schon über 370 Euro über das Spendenkässle zusammen.

Die Johanniter aus Oberschwaben engagieren sich mit ihrer Auslandshilfe in der Region Rivne, wo viele Binnengeflüchtete Schutz finden. Die Großstadt im Westen der Ukraine liegt unweit von Polen auf einer Hauptader des Flüchtlingsstroms. Mit der Unterstützung von Power Bridge Oberschwaben konnte das Projekt „Kids in times of War“ ins Leben gerufen werden, welches traumatisierte Kinder begleitet. Die von den Johannitern beauftragte Psychologin Anna Petrukova kümmert sich seit Juni um Familien, die wochenlange Flucht hinter sich haben und alles zurücklassen mussten. In Gruppensitzungen bietet Petrukova den Kindern und Jugendlichen Raum und Zeit, über Erfahrungen zu sprechen. Die Psychologin bietet darüber hinaus auch Beratungen für die Mütter an. Diese seien von der Machtlosigkeit ihrer aktuellen Situation überrollt und von massiven Zukunftsängsten geplagt, berichtet Petrukova. Nicht nur Haus, Hab und Gut, sondern auch Freunde, Großeltern und Ehemänner mussten sie zurücklassen. Für die Geflüchteten sei Rivne teilweise schon die dritte Station auf der Suche nach Schutz, da diese Region als sicher galt. In den letzten Tagen schlugen aber auch hier Bomben ein und die Menschen sind auch hier zunehmend beunruhigt.

Interessierte Einzelhändler und Gewerbetreibende, die sich ebenfalls engagieren möchten, können sich gerne bei den Johannitern melden. Kontakt: Jessica Flemming, 0172 7411110.