Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ - diese Projekte werden durch Ihre Hilfe unterstützt

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritas-und Diakonieprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

+++ "Danke für jede Hilfe": Lesen Sie hier einen Kommentar unseres Chefredakteurs Hendrik Groth +++

Ihre Spende hilft Menschen, in ihrer Heimat bleiben zu können und nicht fliehen zu müssen. Und sie hilft Geflüchteten hier bei uns in der Region.

Ein Überblick über die von der "Schwäbischen Zeitung" unterstützten Projekte