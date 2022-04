Spendenaktion aus Weingartens Handel und Gastronomie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weingartens Handel und Gastronomie spenden gemeinsam 1528 Euro für die Geflüchteten aus der Ukraine, die hier in Weingarten ankommen. Die Spendensumme ergibt sich aus der Zahl der Armbändchen, die am vergangen Supersamstag „Fit in den Frühling“ im Zuge der 3G-Kontrollen an die Besucherinnen und Besucher ausgegeben wurden.

Die Fachgruppe Innenstadt möchte mit dieser Spendenaktion einen Beitrag leisten, um für die Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet der Ukraine hier in Weingarten eine erste und schnelle Hilfe zu leisten. Thomas Grimm, Sprecher der Fachgruppe Innenstadt erklärt dazu: „Die Idee zur Spendenaktion entwickelten wir bei einer der zahlreichen Sitzungen der Fachgruppe Innenstadt, bei der sich Unternehmerinnen und Unternehmer für eine lebendige Innenstadt engagieren.“

Die Händlerschaft dankte den Besuchern für den 3G-Nachweis. So floss pro Person ein Euro in den Spendentopf für die Geflüchteten aus der Ukraine, die hier in Weingarten ankommen. Trotz des unangenehmen Winterwetters zog es doch rund 1500 Besucher zum Supersamstag. Die 3G-Kontrolle war laut Verordnungslage für den Supersamstag verpflichtend.

Constanze Rauch, Leiterin der Familienhilfe und Integration des Caritas-Dienstes und Hausleitung des Integrationszentrums und Semra Yilmaz, Integrationsbeauftragte der Stadt Weingarten zeigen sich hocherfreut über die spontane Spendenaktion. Sie erklären, dass mit dieser Spende Willkommenstaschen für die jüngst angekommenen Menschen aus der Ukraine gepackt werden. Neben einem kleinen Wörterbuch und einem Ordner, der die wichtigsten Informationen und Adressen in deren Landessprache beinhaltet, werde noch Schokolade und ein Weingartener Wertgutschein mit in die Tasche gepackt. Die Geschäftsleute zeigen sich erfreut darüber, dass ihre Spende direkt ankommt und mit der Zugabe des Weingartener Wertgutscheins gleichzeitig der Wirtschaftskreislauf in Weingarten fortgesetzt wird.