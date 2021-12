Spenden ist Silber – REDEN IST GOLD

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit den schönen und leuchtenden Armbändern gelingt es der GMS RV, ein schwieriges Thema aus dem Tabu zu holen, es sichtbar zu machen und Wege für Hilfe und Unterstützung zu zeigen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Armbänder wird die Fachberatungsstelle Brennnessel e.V. finanziell unterstützt. Sie bietet kostenlose Hilfe und Beratung für Kinder und Jugendliche, die von sexueller Gewalt und Missbrauch betroffen sind.

Für Schüler*innen ist das Hand-in-Hand-Armband an der GMS RV für 5 statt 25 Euro erhältlich. Die SMV der Schule war sofort begeistert von der Idee: Sie organisiert und verkauft die Armbänder selbständig. Damit das Armband für 5 Euro verkauft werden kann, braucht es Spenden. Innerhalb kürzester Zeit hat die GMS RV mehrere Firmen ins Boot geholt, die bis zu 1.000 Euro gespendet haben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Unterstützer*innen: Andrea S. Tosberg Rechtsanwältin & Mediatorin, Beiter Steuerberater, Bredl, Car Wash Weingarten, EKII Fahrzeugpflege Weingarten, Farben Ziener, Firmengruppe Burk, Fischinger Spielwaren und Freizeithaus, Franz Lohr GmbH, FV Ravensburg, Gasthof Ochsen, Hotel am Mehlsack, Grün am Turm, H3 Hausverwaltung GmbH, Immobilien Sterk Ravensburg, Ingo Sachs AutoParkRavensburg, Jürgen Müller Automobile, Juwelier Bartels, Kerstin Martin Büro für Kommunikationsdesign und –beratung, Maja Colic Vorwerk Ravensburg, Malerbetrieb Guntram Mayer, Marinimodeatelier, Oberscheid Immobilien, Prokschi Immobilien, René Der Malerbetrieb, Ricardo Salzwedel Büro-Lösungen.com, SaSa Frauenzimmer, Stippe Restaurant, Café & Bar, Tanzwerk Jürgen Schlegel, Unternehmensberatung Hansjoerg Probst, Wrappies, Wunderkammer und Zeitraum Ravensburg.

In der Weihnachtszeit sind die Armbänder auch in der Deutschen Bank Filiale Ravensburg, Legal Fashion Mode Trends und My Green Home of Travel erhältlich. Unternehmen, die die Aktion mit einer Spende unterstützen möchten, können über stoll@gms-rv.de oder Instagram gms_rv Kontakt aufnehmen.