Spenden für Corona-Soforthilfe

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben unterstützt den italienischen Partner-Caritasverband Ambrosiana mit 10 000 Euro und bittet um weitere Spenden. Ambrosiana kümmert sich laut Mitteilung um die Menschen in der Lombardei, also in dem von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Landstrich in Italien.

Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, rief der Caritasverband Rottenburg-Stuttgart eine Spendenaktion ins Leben. Gemeinsam mit der Caritas-Stiftung Lebenswerk Zukunft spendete der katholische Wohlfahrtsverband mit seinen Regionen insgesamt rund 100 000 Euro Soforthilfe an den befreundeten Caritasverband in Mailand.

Mit den Spenden zur Ersthilfe sollen Menschen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden.