Spenden der Leser retten Kinder und sichern Bildung

427 000 Euro sind bei der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ zusammengekommen. Dieses Geld kommt auch 82 lokalen Initiativen zugute – sie erhalten jeweils 2550,84 Euro. Zu diesen Initiativen gehören auch der Kamerunausschuss des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg, die „Eine Welt Gruppe“ der Seelsorgeeinheit Mitte und der Tatort-Verein, der eng mit der DWP-Fairhandelsgenossenschaft aus Ravensburg zusammenarbeitet. Wofür die drei Initiativen die Spendengelder einsetzen werden, haben sie der SZ verraten.

Pfarrer Volker Kühn ist der Vorsitzende des Kamerunausschusses und weiß, dass das Geld an der „Primary School“ in Tiko gut eingesetzt werden kann. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt der Evangelische Kirchenbezirk Ravensburg dieses Projekt. Aktuell gebe es dort zwei Schulgebäude mit jeweils drei Klassenzimmern, 2016 wurde außerdem ein Gebäude mit Toiletten und Waschmöglichkeiten eingeweiht. „Momentan sind die Sicherung des Geländes sowie die Stromversorgung die wichtigsten Themen“, berichtet Kühn.

Situation in Tiko ist angespannt

Außerdem seien Familienstipendien in Planung, damit auch ärmere Familien, die das Schulgeld nicht aufbringen können, ihren Kindern den Schulbesuch ermöglichen können. Für die Sicherung des Geländes soll eine Mauer oder ein Zaun gebaut werden. So kann niemand das Gelände unbefugt betreten.

Denn die Situation in Tiko sei nach wie vor angespannt. Aufgrund von Streiks ist der Schulbetrieb nur mit Unterbrechungen möglich. Die Streiks sind ein Resultat der Konflikte zwischen der französischsprachigen Mehrheit des Landes und der englischsprachigen Minderheit, zu der auch die Schule in Tiko gehört, erklärt Kühn. „Der Ausgang dieser Situation ist offen“, sagt er. Kühn hofft jedoch, dass bald Normalität in den Schulalltag einkehren kann. „Die Schüler sollen diese Probleme nicht ausbaden müssen“, sagt er.

Auch Thomas Hoyer von der DWP-Fairhandelsgenossenschaft aus Ravensburg freut sich über die Spende an den Tatort-Verein, der vor etwa 20 Jahren von den beiden Schauspielern Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt ins Leben gerufen wurde. Über die Kinderschutzorganisation Preda auf den Philippinen ist eine enge Partnerschaft zwischen Tatort-Verein und DWP entstanden.

2550 Euro retten Kinder aus Haft

„Mit 2550 Euro können zwölf bis dreizehn Kinder und Jugendliche aus dem Gefängnis befreit werden“, sagt Hoyer. Um dies auf legalem Weg zu ermöglichen, wird anfangs verdeckt ermittelt. Dann werden Sozialarbeiter eingesetzt, um Informationen über die Kinder zu bekommen. Im dritten Schritt kommt ein Anwalt ins Spiel, der einen Gerichtsbeschluss für die Kinder und Jugendlichen erwirkt. Diese werden dann von der Kinderschutzorganisation aufgenommen, therapiert und betreut, bis sie im Idealfall zu ihren Familien oder zu Verwandten zurückkehren können.

Hoyer schätzt, dass jedes Jahr 30 bis 50 Kinder und Jugendliche von der Organisation auf Gefängnissen befreit werden. 60 Kinder werden derzeit bei Preda betreut, auch wenn das Haus eigentlich Platz für 100 bietet. „Die Kapazität hängt aber auch stark von den Spenden ab“, so Hoyer. Erst vor wenigen Wochen seien zwölf Kinder aus dem Gefängnis geholt und aufgenommen worden. „Die Spenden werden hier immer gebraucht“, sagt Thomas Hoyer.

Medizinische Versorgung

„Mit so viel Geld habe ich nicht gerechnet. Sonst backen wir immer ganz kleine Brötchen“, freut sich Petra Seeburger von der „Eine Welt Gruppe“ der Seelsorgeeinheit Mitte. „Damit haben wir die Möglichkeit, Projekte in Honduras zu unterstützen.“

Das Kinderdorf „Rancho Santa Fé“ des Kinderhilfswerks „Nuestros Pequenos Hermanos“ (NPH) wird seit 2001 von der „Eine Welt Gruppe“ unterstützt. Dort wird derzeit an dem Aufbau einer zuverlässigen medizinischen Versorgung durch eine interne sowie eine externe Klinik gearbeitet. „Da fehlt es wirklich an allem“, sagt Petra Seeburger. In Absprache mit der NPH sei dies aktuell das dringendste Projekt. Die interne Klinik versorgt die Kinder, Angestellten und Freiwilligen im Kinderdorf. Die externe Klinik, die direkt am Rande des Kinderdorfes angesiedelt ist, ist auch für die umliegenden Gemeinden eine wichtige Anlaufstelle. Um diese beiden Kliniken professionell auszustatten und die medizinische Versorgung zu gewährleisten, können die Spendengelder gut gebraucht werden.

Darüber hinaus gebe es im Hauptort auch eine Suppenküche, die unter anderem Straßenkinder mit Mahlzeiten versorgt. Und das Behindertenheim benötigt Rollstühle und eine behindertengerechte Einrichtung. Hinzu kommt außerdem der tägliche Bedarf im Kinderdorf „Rancho Santa Fé. Die Lehrer müssen bezahlt werden, auch Saatgut und die Geräte für die Landwirtschaft kosten Geld. „Es gibt so viele Möglichkeiten“, sagt Petra Seeburger.