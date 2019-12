Spende für Kinder statt Präsente für Kunden

Die Natterer Firmengruppe Ravensburg hat eine vierstellige Geldsumme an die Sonja Reischmann Stiftung gespendet. Das teilte die Stiftung mit. Es handelt sich demnach um eine nennenswerte Spende, deren genaue Höhe jedoch nicht bekanntgegeben wurde. Die Firma verzichtete darauf, ihren Kunden und Geschäftspartnern wie üblich Weihnachtspräsente zu überreichen und unterstützte stattdessen das soziale Engagement der Stiftung im Landkreis Ravensburg. Mit Spenden unterstützt die Stiftung Bildungs- und Freizeitprojekte für benachteiligte Kinder, um deren Zukunftsperspektiven zu verbessern. Ein anderer Schwerpunkt ist die Unterstützung von Alleinerziehenden Eltern, die in Not geraten sind.