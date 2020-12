SPD will lokalen Handel stützen und befürwortet Online-Abgabe

Bedingt durch die strengeren Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geraten immer mehr Geschäfte in den Innenstädten in finanzielle Schieflagen. Das bereitet auch dem SPD-Ortsverband Ravensburg große Sorgen, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt. Demnach sorgten sich viele Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz, da immer weniger Kunden in die Geschäfte kämen. Im Gegensatz dazu kauften immer mehr Menschen beim Internethandel.

„Es muss Aufgabe der Politik sein, die zahlreichen Arbeitsplätze im Einzelhandel zu schützen“, wird die Ortsvereinsvorsitzende und Bundestagskandidatin Heike Engelhardt in der Pressemitteilung zitiert. Der Co-Vorsitzende Gerd Gunßer ergänzt: „Dieser Schutz muss durch eine Abgabe einer Onlinehandelsabgabe erfolgen.“ Hierdurch könnte die Attraktivität der Innenstädte erhalten werden, meint die Ravensburger SPD. Gunßer und Engelhardt betonen: „Dadurch können wir verhindern, dass die Menschen nach der Corona-Pandemie durch ausgestorbene Innenstädte gehen müssen. Der Charme der Ravensburger Altstadt mit ihren zahlreichen Geschäften und Gastronomien muss erhalten bleiben.“