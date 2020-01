SPD will Kita-Gebühren abschaffen

So richtig zum Feiern ist den knapp 40 Genossen der SPD Ravensburg bei ihrem politischen Jahresauftakt nicht zu Mute gewesen. Kein Wunder: Hat die Partei doch schwere Zeiten hinter sich – auf Bundesebene genauso wie vor Ort. Bei den Gemeinderatswahlen im vergangenen Jahr erlitten die Ravensburger Sozialdemokraten erhebliche Verluste. Seitdem besteht die Fraktion nur noch aus drei statt bisher sechs Mitgliedern.

Heike Engelhardt, Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion und des Ortsvereins Ravensburg, berichtete beim Treffen in der Räuberhöhle dennoch äußerst engagiert über die Arbeit der SPD-Fraktion im Gemeinderat: „Wir haben zahlreiche Anträge in den Gemeinderat eingebracht, um Ravensburg sozialer, sicherer und gerechter zu gestalten und unser Kommunalwahlprogramm umzusetzen.“

Die SPD-Anträge reichen von der freiwilligen Selbstverpflichtung der Stadt Ravensburg zur Nachhaltigkeit über eine Bewerbung der Stadt zum Europadiplom als erste Stufe des Europapreises und eine Unterzeichnung der EU-Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler und regionaler Ebene bis hin zur Legalisierung des so genannten Containers. Jüngster Antrag der SPD ist die Einrichtung eines runden Tisches mit Vertretern der Sinti und Roma zur Erinnerungskultur im Ummenwinkel. „Ziel soll ein würdiges Erinnern an diese Ausgegrenzten sein mit der Intention, einen Gedenk- und Lernort zu schaffen“, zitiert Engelhardt aus dem Antrag.

Als weiteren wichtigen Schwerpunkt für die politische Arbeit in diesem Jahr nennt sie die Forderung nach einer landesweiten Abschaffung von Kita-Gebühren. Dieser Punkt ist auch für Dorothea Kliche-Behnke aus Tübingen, stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg und Sprecherin für die Region Südwürttemberg, äußerst wichtig. „Wir brauchen die gebührenfreie Kinderbetreuung, damit die Lebensverhältnisse in unserem Land nicht so ungleich sind“, betonte sie.

In ihrem Grußwort an die Ravensburger Genossen ging sie auch auf die großen aktuellen Herausforderungen für ihre Partei ein: „Wir leben in Zeiten mit einem extrem hohen Tempo und immer neuen Themen: Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, Elektromobilität, Veränderung der Arbeitswelt und, und, und. Da kann einem fast schwindlig werden“, sagte sie und erzählte aus ihrem eigenen Arbeitsalltag in einem mittelständischen Unternehmen. „Unsere Branche boomt. Jeden Tag stehen wir vor neuen Herausforderungen.“ Genau deshalb engagiere sie sich auch für die SPD: „Wir wissen, welchen Wert die Arbeit hat. Deshalb sind wir die richtige Partei, um den Strukturwandel gerecht zu gestalten.“